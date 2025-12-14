Real Madrid superó al Alavés 2-1 con goles de Mbappé y Rodrygo. Cortó dos derrotas seguidas

Más que oportuno llegó el triunfo ayer domingo para el Real Madrid, que en su visita al Alavés le ganó 2-1, resultado que le perite seguir a cuatro puntos de distancia en relación al puntero de la Liga de España el FC Barcelona. Además, es un alivio dentro de sufrir dos derrotas seguidas, que fueron ante el Real Betis en casa 2-0 por la Liga, y frente al Manchester City también encasa 2-1 por la Champions League.

Los 45’ iniciales terminaron a favor del Madrid 1-0, gracias al tanto de Kilyan Mbappé a los 24’, cuando tras recibir un pase al borde del área y enganchar un disparo perfecto que bate al arquero Antonio Sivera por la escuadra derecha. Alavés solo tuvo algunas llegadas al arco de Courtois sin peligro.

Para el complemento, el partido sería más emocionante. A los 68’, el árbitro Víctor García Verdura validó el gol de Carlos Vicente del Alavés, tras recibir la notificación desde el VAR, descartándose un fuera de juego que no existió. Era el 1-1 parcial.

Pero ahí nomás, a los 77’, una sensacional jugada de Vinicius Junior, que asiste al brasileño Rodrygo, quien batió a Antonio Sivera con un brillante disparo por la esquina inferior derecha para el 2-1 definitivo.

Otros Resultados: Sevilla 4 Real Oviedo 0; Celta 2 Athletic Club 0. Partido del Lunes: Rayo Vallecano-Real Betis. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 43; Real Madrid 39; Villarreal 35; Atlético de Madrid 34; Espanyol 30; Real Betis 24; Athletic Club 23; Celta 22; Sevilla 20; Getafe 20; Elche 19; Alavés 18; Rayo Vallecano 17; Real Mallorca 17; Real Sociedad 16.