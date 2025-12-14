ÓYEME, RAFAEL ITHIER…Fundador de El Gran Combo de Puerto Rico jamás perdió de vista el deber sagrado: dar baile a los bailadores

Un repaso por la música del vacilón, digna y con humor que le imprimió a “La Universidad de la Salsa”



Por: Agustín Pérez Aldave

El verdadero instrumento de Rafael Ithier fue El Gran Combo de Puerto Rico. Los condimentos: asumir el riesgo de no esperar más a los líderes de Cortijo y su Combo para lanzarse con su propio proyecto; la disciplina ya conocida; el olfato marketero para sumar clásicos y conectar generaciones; y convertirse en referencia de identidad de su isla hasta merecer el título de “La Universidad de la Salsa”, sin jamás perder de vista el deber sagrado: dar baile a los bailadores.

Una fórmula forjada con el bochinche del jaleo, la vocecita en los coros —La Bala Eddie Pérez— y ese swing que lo dice todo: “yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero, pero tengo un swing que muchos quisieran tener…”. Valoración gozosa de la música del vacilón, digna y con humor. Ahí están el guiño / homenaje de “La eliminación de los feos” y “No hay cama pa’ tanta gente”, la filosofía de barrio en “Acángana” (“después de muerto no se puede gozar”) o la anexión simbólica de Nueva York como provincia boricua en “Un verano en Nueva York”. Siempre con humor y relajo, como crónicas de la vida diaria: “La fiesta de Pilito”, “El menú”, “Y no hago más ná…”. Aunque no solo está el jolgorio. También aparece la reflexión: “Las hojas blancas” (Roberto Angleró), “Años” (Pablo Milanés) y “Que me lo den en vida” (Mike Amadeo). Y ni hablar de la monumental “La loma del tamarindo” (Wiso Santiago), oda al mundo jíbaro.

El legendario pianista y director musical de EGC falleció el último 6 de diciembre en a los 99 años.



Hábil para alargar la vigencia de EGC creando un capítulo propio en lo romántico, cuyo grado cero está en “Ámame”, de Palmer Hernández (el mismo de “Devórame otra vez”), con arreglo de Louis García.

EL GOCE EN PERÚ. Gracias al promotor Jorge Eduardo Bancayán, en 1980 el Gran Combo llegó al Perú por primera vez. En la presentación en el Club de Tiro de Bellavista, en el Callao, los salseros empezaron a colarse por el techo para no perderse a Los Mulatos del Sabor, que ya eran asumidos como chalacos. En el puerto eran himnos “Achilipú”, “Serrana”, “Guaguancó de El Gran Combo” y, sobre todo, ese desgarro de despecho llamado “Falsaria”, que vimos bailar a faites en cantinas como El Marino, en el cruce del final del jirón Zepita con la avenida Argentina.

Y el goce siguió cuando llegó a la Feria del Hogar, gracias a Jorge Fernández Mazaira. Y el goce creció por gestión de Jano Mejía (Tromimusic) en sus festivales “Una noche de salsa” y en las memorables jornadas del combo en el Gran Teatro Nacional a sala llena (Lucho Delgado Aparicio hubiese estado loco de contesto).

Gracias, don Rafa, por grabar canciones peruanas: “Bandida”, de Panchito Quiroz, y “Callao, Puerto querido”, de Jorginio Mendoza. Gracias por su amor a los valses.

Nos seguirá acompañando con su risa ronca, con ese tiempo que parecía sobrarle para atender a todo el mundo, listo para compartir su menú.

Y después… que le pongan salsa.

“El Combo no es solo una orquesta; es parte del alma y la cultura de un pueblo: El Gran Combo es Puerto Rico, y en el mundo entero suena nuestra bandera. Qué viva por siempre Rafael Ithier”.

Bad Bunny

1962

fue el año en el que fundó “La Universidad de la Salsa”.

Artistas reconocidos como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Elvis Crespo, entre otros, expresaron sus condolencias ante la muerte de uno de los pilares del género.

“Grabó canciones que hacían felices a los bailadores con letras que nos contaban historias sobre ser puertorriqueños. Lo extrañaremos; nunca habrá otro Rafael Ithier”, dijo Colón.