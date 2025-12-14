Niños del Puericultorio Pérez Araníbar participan en el tradicional encendido del árbol navideño

La jornada incluyó actividades simbólicas y un compartir que fortaleció la convivencia y los valores de solidaridad

Los niños, niñas y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar, albergue infantil de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, participaron en la tradicional ceremonia de encendido del árbol navideño, una actividad que marca el inicio de las celebraciones por estas fechas.

La jornada se inició con la decoración del árbol, donde los residentes demostraron creatividad y entusiasmo al colocar los adornos navideños.

Posteriormente, asistieron a una misa de agradecimiento, en la que elevaron sus peticiones y reflexiones propias.

Como parte del acto simbólico, los participantes colocaron un lamparín frente al nacimiento instalado en la capilla, en un gesto de fe y esperanza. El momento central se vivió en el hall principal del Puericultorio, con el esperado conteo regresivo que dio paso al encendido del árbol de Navidad.

La actividad concluyó con un compartir navideño junto a los niños y adolescentes, el equipo del Puericultorio y funcionarios de la Beneficencia de Lima, fortaleciendo los lazos de comunidad y convivencia.

Durante el evento, Andrea Harman, directora del Puericultorio Pérez Araníbar, y Tatiana Herrera, representante del Área de Responsabilidad Social de la Asociación Sodexo, ofrecieron palabras de agradecimiento, destacando la importancia del acompañamiento con la niñez.

“Esta es una tradición que se mantiene desde hace varios años y representa la primera actividad que realizamos en el marco de las celebraciones navideñas”, señaló la directora Andrea Harman.