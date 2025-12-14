Midis: mantenimiento de escaleras, cocinas y almacenes generan más de 8 mil empleos temporales

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó que mediante el programa Foncodes, durante las dos etapas de actividades de mantenimiento de 335 escaleras y 440 cocinas y almacenes de instituciones educativas que brindan el servicio alimentario escolar se generarán un total de 8238 empleos temporales para profesionales, técnicos y mano de obra no calificada.

Escaleras

La titular del Midis, Lesly Shica Seguil, informó que durante la primera etapa de mantenimiento de 135 escaleras, se generaron 1764 puestos de trabajo temporales. Para la segunda etapa, actualmente en ejecución de 200 escaleras, se estima 2394 empleos adicionales, impulsando el desarrollo local y mejorando la calidad de vida de los habitantes de las zonas intervenidas.

El proyecto de mantenimiento de escaleras ha impulsado notablemente el empleo femenino: 58% (2412) de puestos temporales ocupados por mujeres, priorizando a madres lideresas de comedores populares y ollas comunes, frente al 42% (1746) de participación varones.

Las mujeres entre 20 y 40 años fueron las que más participaron en las convocatorias laborales. Sus funciones incluyeron la limpieza de las zonas de trabajo y el traslado logístico de materiales como arena, piedra chancada y madera, esenciales para las labores de albañilería.

Estos trabajos generados por el Estado buscan rehabilitar integralmente las vías peatonales que conducen a los comedores populares y ollas comunes, con labores que van desde la limpieza, revoques y pintura general, hasta la instalación de elementos de seguridad como barandas, señalización e iluminaciòn.

En esta segunda etapa, el Estado a través de Foncodes ha destinado S/ 45 millones para el mantenimiento y rehabilitación de 200 escaleras peatonales ubicadas en 16 distritos de Lima Metropolitana y Callao entre los que figuran San Juan de Lurigancho, Comas, Ate, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Lurigancho – Chosica. Esta intervención busca mejorar la infraestructura urbana en zonas vulnerables, garantizando accesos más seguros y dignos para más de 23 000 ciudadanos que transitan diariamente por estas vías.

La primera etapa del proyecto culminó con éxito, rehabilitando escaleras en ocho distritos limeños. Esta fase inicial requirió una inversión superior a los S/ 30 millones y mejoró la accesibilidad para más de 15 mil peatones.

De esta manera, gracias a estos trabajos, los pobladores de las zonas intervenidas podrán trasladarse de manera segura y preservando su salud, ya que estas vías reducen la contaminación por polvo; así como las enfermedades respiratorias y dermatológicas.