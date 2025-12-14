Lucciana Pérez se consagró campeona del W15 de Lima y subirá en el ranking WTA

Lucciana Pérez se consagró campeona del W15 de Lima tras imponerse a la alemana Marie Vogt, quien se retiró en el segundo set luego de ceder el primero. La raqueta peruana hizo valer su mejor ubicación en el ranking WTA y se llevó el primer parcial con total autoridad por 6-1, mostrando un juego sólido y agresivo desde el fondo de la cancha.

En el segundo set, Pérez -ubicada en el puesto 401 del ranking WTA- mantuvo la intensidad y, cuando se colocó 3-0 arriba, la alemana Vogt (584 WTA) decidió abandonar el partido debido a una molestia muscular. Antes, la peruana eliminó en semifinales a la italiana Martina Colmegna (463 WTA). Previamente, dejó fuera del torneo a la jamaiquina Najah Dawson (1445 WTA), a la estadounidense Isabella Barrera Aguirre (973 WTA) y a la también peruana Leticia Bazán.

Gracias a este campeonato y a los 15 puntos obtenidos, Lucciana Pérez escalará varias posiciones en el escalafón mundial y, de acuerdo con la proyección, la próxima semana se ubicará en el puesto 376 del ranking WTA.