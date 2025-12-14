Los premios GOLDEN STAR AWARDS vuelven a Lima en su 12va. Edición Internacional

El premio a la excelencia más grande de Latinoamérica está de vuelta

La reconocida empresa Corporación Altamira, presentara este Jueves 18 de diciembre los Premios Golden Star Awards Lima Perú 2025. Con la misión de valorar y reconocer a las personalidades, empresas y artistas que han destacado con la excelencia durante el año con un elevado estándar de calidad total. Que con su actividad y su trabajo profesional contribuyen de manera muy significativa a la mejora de la sociedad, con especial impacto positivo en todos los sectores.

En esta ocasión el majestuoso evento se realizara este 18 de Diciembre en la cadena de Hoteles Holiday Inn de Miraflores. En una noche de gala donde recibirán el trofeo y diploma a la excelencia en merito a su esfuerzo y dedicación.

Este Reconocimiento internacional tiene entre sus premiados de lujo a Carlos Añaños presidente del patronato Pikimachay, la arqueóloga Ruth Shady Solís, por su trabajo en la Zona Arqueológica Caral junto al Alcalde Jesús Gálvez de Jesús Maria, Mauro García decano del colegio de contadores de Lima. El Dr. José Palomino Manchego Decano de la facultad de Derecho Universidad de San Marcos. El Dr. Christian Miranda Orrillo Director Gerente de la Red Prestacional Hosp. Guillermo Almenara ESSALUD. La Dra. Mariel Macedo Directora de MAESMEDIC. Dra. Maria Eugenia de la Puente. Sra. Susana Albengrin Rubio, Empresaria, y Estratega de Negocios. Entre otros.

En el año 2021, la actriz Mayella Lloclla ganó un premio en la categoría de Mejor Actriz. En el 2022 la encuestadora peruana CIT Perú recibieron este premio. The Golden Star Awards nace en Panamá, en el año 2013 por eso también hay «Golden Star Awards» en Panamá que ha venido reconociendo a autoridades, alcaldes, ministros, como por ejemplo José Luis Fábrega a empresarios, personalidades como Roberto Mano de piedra Duran, y artistas como Idania Dowman, Robin Durand, el diseñador Jaime Luna entre productores de la TV. Panameña como nicolas latorraca del programa de Tv. “Tu mañana”.

Nuestro director periodístico, Ricardo Milla Toro, está nominado en la categoría Excelencia Empresarial. Le deseamos mucha suerte al director de Diario UNO.