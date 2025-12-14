«La juventud debe participar en la gobernabilidad»

ENTREVISTA CON CATEDRÁTICO GONZALO ALEGRÍA, QUIEN HABLA FUERTE Y CLARO

Hemos elaborado una Plataforma de Gobierno Abierto con IA que se llama www.peruanista.pe

Gonzalo Alegría es el hijo menor del escritor peruano Ciro Alegría, el autor de “El Mundo es Ancho y Ajeno”. Economista y sociólogo, ambos títulos por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue Profesor de Economía, trabajó de banquero internacional en Madrid y Londres.

A su vuelta al Perú, fue asesor principal en el Congreso de la República, Gerente de Empresas Públicas (Diario El Peruano, Agencia de Noticias Andina, Imprentas del Estado Segraf), y catedrático en Centrum PUCP, UCV y UNMSM. Es actualmente el Director de la Escuela Profesional de Economía Pública (EPEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, además de Presidente Fundador de la Asociación Peruanista.pe. Es candidato como Diputado por Lima con el número 3, en Podemos Perú.

1. ¿Cómo un académico e intelectual como tú se ha animado a ser candidato en tamaño caos, con 37 candidatos a la presidencia del Perú?

– Sí, es lamentable. Pero justamente por eso, creo que era muy necesario presentarme a diputado por Lima por Podemos Perú. Mi padre, el escritor Ciro Alegría, fue diputado por Lima también en un momento convulso cuando la alianza Apra-Uno no dejaba gobernar al primer gobierno del presidente Belaúnde.

2. ¿Por qué te presentas a diputado, nadie te ha ofrecido ser senador?

Claro que me han propuesto el Senado porque yo obtuve en las pasadas elecciones Municipales a alcalde de Lima 347.500 votos, pero creo que la principal misión del nuevo Congreso bicameral es rehacer gran parte de las continuas irregularidades legislativas que han realizado los congresistas salientes: leyes pro crimen y estructura del Senado incluida. El Senado es en todas partes una cámara de revisión, en cambio, este Senado peruano puede proponer proyectos de Ley, modificar y aprobar el contenido de las propuestas de los Diputados unilateralmente, etc. Algo así como ”ellos se lo guisan y ellos se lo comen”. Hay que volver a la sensatez o este país lo gobernarán con solamente 30 votos, un conjunto de Senadores que serán en su mayoría, candidatos a la presidencia rebotados.

3. ¿Cuál es tu principal propuesta?

Yo he elaborado en los últimos dos años una Plataforma de Gobierno Abierto con Inteligencia Artificial que se llama www.peruanista.pe. En colaboración con profesores y alumnos de las Facultades de Economía e Ingeniería Informática de la UNMSM hemos creado una Asociación sin fines de lucro que la gestiona neutralmente. La idea es que el presupuesto participativo que ahora no logra ejecutarse más de un 3% llegue al 10% ahora que, además, el FONCOMÚN para municipalidades y regiones subirá 8.500 millones de soles.

Toda esa plata debe ser para obras que la gente vote transparente y neutralmente y las propuestas ganadoras serán apoyadas por la Plataforma Peruanista que elaborará sus expedientes técnicos. Para lograr el éxito de este esfuerzo, quiero ser el congresista de los distritos de Lima y velar porque los futuros alcaldes cumplan con sus vecinos para mejorar todos juntos, la seguridad, el empleo, el transporte, etc.