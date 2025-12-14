Jerí recorre obra de salud en Cusco y recibe las llaves de la ciudad

José Jerí supervisó la construcción del Establecimiento de Salud Siete Cuartones y participó en ceremonias oficiales en la región sureña

El presidente José Jerí visitó el Cusco para supervisar los avances de la construcción del Establecimiento de Salud Siete Cuartones. Durante su agenda de trabajo en la región, el mandatario recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde Luis Pantoja y lideró la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza de armas de la Ciudad Imperial. El gobierno presentó la obra como parte de su estrategia para cerrar brechas en servicios públicos.

Visita a obra de salud

El jefe de Estado recorrió las instalaciones del establecimiento de salud en construcción. La Presidencia de la República señaló en la red social X (antes twitter) que la obra «refleja el compromiso del Poder Ejecutivo para impulsar los proyectos que permitan el cierre de brechas y la mejora de los servicios públicos al servicio de la ciudadanía». El gobierno busca mostrar avances concretos en infraestructura sanitaria en una región que históricamente ha enfrentado déficits en este sector.

Las autoridades no detallaron el presupuesto invertido ni las fechas de culminación de la obra durante el recorrido. La construcción forma parte de una cartera de proyectos que el Ejecutivo impulsa en el sur del país.

Reconocimiento municipal

El alcalde Luis Pantoja entregó las llaves de la ciudad al mandatario en una ceremonia simbólica. Jerí resaltó el reconocimiento y afirmó que el Ejecutivo «trabaja para atender las necesidades históricamente olvidadas de los cusqueños». El presidente utilizó el acto protocolar para reforzar el mensaje de compromiso del gobierno con la región.

Este tipo de ceremonias suelen acompañar las visitas presidenciales a ciudades importantes del interior del país. La entrega de llaves representa un gesto simbólico de bienvenida y reconocimiento.

Agenda oficial

El presidente cumplió una agenda de trabajo en la región sureña. Entre las actividades destacó la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza de armas de la Ciudad Imperial.

La visita del mandatario al Cusco se inscribe en una estrategia de presencia territorial del gobierno. Las autoridades buscan vincular la gestión presidencial con obras concretas en provincias que tradicionalmente demandan mayor atención del poder central.