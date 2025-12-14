Inter de Milán es el nuevo líder del Calcio Italiano tras vencer a Génova 2-1

Nuevo puntero. El Inter de Milán sumó una valiosa victoria en la Serie A del Calcio Italiano, al imponerse 2-1 como visitante al Génova, resultado que le permitió tomar la punta, aprovechando el empate del A.C. Milán con Sassuolo 2-2, y la derrota del Napoli en su visita al Udinese 1-0.

Los goles del equipo ‘neroazzurro’ fueron anotados por el alemán Yann Bisseck, a los 8’ y el argentino Lautaro Martínez, a los 38’ Por su parte, el local descontó mediante Vitinha, a los 68’, sin que le alcanzara para empatar. Con esta victoria, Inter de Milán llegó a los 33 puntos, uno más que su clásico rival (AC Milán), para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Mientras tanto, Génova se quedó con 14 unidades y se mantiene en el puesto 16 de la Serie A

Otros Resultados: AC Milán 2 Sassuolo 2; Udinese 1 Napoli 0; Fiorentina 1 Verona 2; Bolonia 0 Juventus 1. Partido del Lunes: Roma-Como. Principales Posiciones: Inter de Milán 33; AC Milán 32; Napoli 31; Roma 27; Juventus 26; Bolonia 25; Como 24; Lazio 22; Sassuolo 21; Udinese 21.