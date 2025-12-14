Gobierno garantiza pago de pensiones a militares y policías retirados

El gobierno destina recursos al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para cubrir el déficit previsional de la Caja de Pensiones Militar Policial antes del cierre de año

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de más de 88.6 millones de soles a favor del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial. La medida busca garantizar el pago oportuno de pensiones y otros conceptos a personal en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de cubrir el déficit previsional estimado para el cierre del año.

Distribución de recursos entre sectores

El Decreto Supremo N° 294-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que el Gobierno Central destinará 62.7 millones de soles al Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior recibirá 25.8 millones de soles para cumplir con sus respectivas obligaciones previsionales.

La norma señala que esta transferencia permitirá una mejora significativa en la calidad de vida del personal en retiro. El gobierno presenta esta acción como una respuesta a la situación de quienes sirvieron durante varios años en las instituciones castrenses y policiales.

Plazos y responsabilidades

Los titulares de ambos ministerios tienen un plazo de cinco días calendario para aprobar la desagregación de los recursos autorizados. Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior serán responsables de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el decreto supremo.

La norma lleva las firmas del presidente de la república, José Jerí; la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el ministro de Defensa, César Díaz; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Ceremonia cívica en Cusco

En paralelo, el presidente José Jerí Oré encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la Plaza de Armas del Cusco. La actividad se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo 127-2025-PCM, que actualiza el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

La norma establece que cada lunes se efectúe el izamiento del pabellón nacional en las entidades públicas. Los domingos se desarrollen ceremonias similares en las plazas principales de las municipalidades. Acompañaron al mandatario el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.