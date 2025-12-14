Donnie Yaipén : “La Cumbia del Papa no es para campañas politicas”(VIDEO)

Cantante advierte que ya le mandó carta notarial a un candidato y cuenta que el público la pide hasta en las discotecas el tema. Cierra el año con su nuevo tema “Las mujeres”

Por: Ketty Cabrera

El talentoso músico, cantante y compositor Donnie Yaipén cierra el 2025 lleno de satisfacciones tras el éxito nacional e internacional de su tema “La cumbia del Papa”, inspirada en Robert Prevost, el actual sumo pontífice León XIV, de raíces peruanas y corazón chiclayano como el artista. Sin embargo, este reconoce que ahora que se vienen las elecciones muchos se quieren colgar de esta popular canción que mueve los corazones religiosos y advierte que no lo permitirá porque “no lo hice para lucrar y menos para fines políticos”.

Mientras está alerta que los oportunistas no se aprovechen de su inspiración, el ex integrante de Hermanos Yaipén estrenará su último lanzamiento “Las mujeres”, una conmovedora canción que enaltece y valora a la mujer. Y anuncia una gran fiesta este 31 de diciembre en el centro de convenciones Scencia de La Molina.

-“La cumbia del Papa” se ha convertido en un himno tras el nombramiento del León XIV, quien tiene lazos con Chiclayo ¿Ya te la pidió algún candidato?

Me la piden en las discotecas, imagínate. Yo no la pongo en mi repertorio porque sé que alguna gente no es católica ¿No? Entonces trato de cantarla donde me la piden. Pero sí tuve un inconveniente con un candidato en Monsefú porque utilizó la canción y le cambió la letra, sin permiso, sin nada y con fines políticos. Entonces eso sí me molestó, le mandamos su carta notarial y empezamos a hacer las investigaciones del caso. No es por tema de dinero, hice esta canción con otro fin, por mi fe religiosa. No con un medio político ni mucho menos para lucrar con eso.

¿Sientes que este tema ha sido una bendición e impulso en tu carrera?

Sí y más cuando visité al Papa en el Vaticano, sabía que le habían hecho escuchar la canción. Fue algo emocionante recibir la bendición del mismo Papa.

Sí, en realidad del mismo Vaticano recibimos una invitación para poder pactar el apoyo con respecto a los permisos, porque ellos querían utilizar la canción en el documental oficial del Papa. Entonces eso fue algo muy bonito, muy emocionante, porque imagínate que te hablen de un medio tan grande, porque es una parte tan importante a nivel mundial.

Ha sido un año muy positivo, con muchos logros a nivel artístico y hemos tenido el apoyo del público. A pesar de que no tengamos apoyo radial o de otros medios, el apoyo en redes sociales por parte del público ha sido bastante grande

Ha sido un año muy positivo, con muchos logros a nivel artístico y hemos tenido el apoyo del público. A pesar de que no tengamos apoyo radial o de otros medios, el apoyo en redes sociales por parte del público ha sido bastante grande ¿Sientes que no tienes el respaldo de las radios o habría una mano negra que impide que tu música suene?

No sé si hay mano negra o no, pero siento que hay grupos establecidos, gente que maneja más el tema de la industria. Pero en realidad no es que me afecte, ni que tenga nada en contra de ellos, porque sé cómo se maneja este negocio. Igual siempre les he agradecido por todas las entrevistas que nos han dado y la oportunidad que hemos recibido. Básicamente nuestro enfoque ha sido en los medios digitales.

DATO:

Donnie recibirá el nuevo año 2026, junto al Septeto Acarey y la Orquesta Bembé que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, el 31 de diciembre, a partir de las 9:00 p.m. Entradas en Teleticket.

Dato 2

Cabe resaltar que la canción y video de «Las mujeres» se estrenó en todas las plataformas digitales de Donnie Yaipén. Fue filmado en las emblemáticas Tumbas Reales de Lambayeque y en la hermosa playa de Pimentel, lugares que aportan un marco histórico y cultural a esta celebración.

DATO 3

Donnie anunció que a inicios de año lanzará un tema sobre “el medio político, para que la gente esté alerta en estas votaciones. Para que el público que sean conscientes al momento de dar su voto”.