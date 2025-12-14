Diris Lima Este apuesta por la lactancia materna

Certifica a 27 nuevos establecimientos como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”



Dr. Norberto Yamunaqué Asanza destaca logros de su personal asistencial

La DIRIS Lima Este volvió a marcar un hito en la salud pública al certificar a 27 nuevos establecimientos como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”, alcanzando un total de 38 establecimientos acreditados en lo que va del 2025. Este logro no solo refleja el cumplimiento de la normativa nacional, sino, sobre todo, un firme compromiso institucional con la promoción, protección y apoyo efectivo a la lactancia materna como pilar fundamental para el desarrollo saludable de la primera infancia.

Este proceso, liderado por la Dirección General y sustentado en un trabajo articulado de equipos materno-infantiles, personal asistencial y gestores sanitarios, evidencia una gestión que prioriza la calidad de la atención y el bienestar de las familias. La certificación de hospitales, centros materno infantiles, centros y puestos de salud, así como la recertificación del CMI Tambo Viejo, confirma la capacidad de la DIRIS Lima Este para sostener estándares de excelencia y acompañamiento continuo a gestantes, madres lactantes y niños pequeños.

Con estas acciones, la DIRIS Lima Este, liderada por el Director General, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, fortalece su rol como garante de prácticas que salvan vidas, reducen la morbilidad y mortalidad infantil y consolidan el vínculo madre-hijo desde el nacimiento. Bajo la premisa “Lactancia materna, amor que nutre y protege”, la institución reafirma su compromiso con una salud pública más humana, preventiva y centrada en las personas, proyectando un impacto positivo y duradero en la comunidad.

“La lactancia materna es vital desde que el bebé nace y una de las fuentes de hierro imprescindibles para el buen desarrollo del nuevo ser humano”.