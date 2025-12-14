Certifica a 27 nuevos establecimientos como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”
Dr. Norberto Yamunaqué Asanza destaca logros de su personal asistencial
La DIRIS Lima Este volvió a marcar un hito en la salud pública al certificar a 27 nuevos establecimientos como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”, alcanzando un total de 38 establecimientos acreditados en lo que va del 2025. Este logro no solo refleja el cumplimiento de la normativa nacional, sino, sobre todo, un firme compromiso institucional con la promoción, protección y apoyo efectivo a la lactancia materna como pilar fundamental para el desarrollo saludable de la primera infancia.
Este proceso, liderado por la Dirección General y sustentado en un trabajo articulado de equipos materno-infantiles, personal asistencial y gestores sanitarios, evidencia una gestión que prioriza la calidad de la atención y el bienestar de las familias. La certificación de hospitales, centros materno infantiles, centros y puestos de salud, así como la recertificación del CMI Tambo Viejo, confirma la capacidad de la DIRIS Lima Este para sostener estándares de excelencia y acompañamiento continuo a gestantes, madres lactantes y niños pequeños.
Diris Lima Este apuesta por la lactancia materna
Certifica a 27 nuevos establecimientos como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”