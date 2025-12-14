Cusco: Más de 150 agentes del INPE y PNP intervienen penal de varones para detectar objetos prohibidos

En el marco de su jornada de trabajo en Cusco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró un operativo ejecutado en el establecimiento penitenciario de Cusco Varones, donde participó un contingente conformado por más de 150 agentes penitenciarios y de la Policía Nacional del Perú.

El equipo conjunto intervino el pabellón 1 y el taller de cueros, donde se hallaron tres chips, un cargador de celular, 41 envoltorios de papel que contendrían sustancias ilícitas, cinco radios portátiles, dos radios boofer, 10 pipas artesanales, cinco armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos.

El ministro Martínez Laura dispuso extremar las medidas de seguridad y realizar constantemente rondas en el interior de los pabellones y los talleres a fin de detectar objetos ni permitidos.

Más actividades

En Cusco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos acompañó al presidente José Jerí en el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Mayor de esta ciudad. Se contó con la participación de ministros de Estado y de autoridades regionales y locales.

Como parte de su agenda en la región, ayer el titular del sector Justicia, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón, supervisó los avances de la obra de construcción del Hospital Lorena de Cusco, a fin de constatar de que se cumplan los plazos establecidos y los trabajos se realicen con normalidad.

Asimismo, el ministro participó en la ceremonia de afectación al uso del Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Instituto Peruano del Deporte al Gobierno Regional del Cusco, que permitirá la modernización del principal recinto deportivo de la ciudad imperial.

De la misma manera, junto al jefe de Estado, el titular del sector Justicia participó en la entrega de armas, equipos informáticos y equipamiento a la Policía Nacional en Cusco que permitirá fortalecer su capacidad operativa para enfrentar a la criminalidad en esta parte del país.

Finalmente, se reunió con la congresista Ruth Luque y un grupo de jóvenes estudiantes de los últimos años de Derecho de las universidades de Cusco, para abordar la problemática del Programa Secigra. El ministro dialogó con los universitarios y se comprometió a generar un espacio multisectorial, a fin llegar a acuerdos que beneficien a la población estudiantil de la región.