Cusco FC venció a Cristal 2-0 y será PERÚ 2 en Copa Libertadores 2026 en fase de grupos

CARLOS HIDALGO

Respetó la localía. Cusco FC hizo la tarea y revirtió el 0-1 de la ida en Lima, para imponerse a Sporting Cristal 2-0 y con global de 2-1, se convirtió en PERÚ 2 en la Copa Libertadores de América 2026, pasando directamente a fase de grupos, mientras los rimenses deberán a la fase previa. Se jugó en el estadio “Garcilaso de la Vega” y el arbitraje de Bruno Pérez.

A los 34’ el árbitro Bruno Pérez sancionó penal por una falta de Miguel Araujo a Pierre Da Silva en el área rimense. Iván Colman con remate esquinado a la izquierda de Enríquez mandó el balón a la red para el 1-0 de los “dorados” cusqueños.

En el complemento, A los 55’ un corner servido por Lucas Colitto es empalmado en primera por el goleador Facundo Callejo y la mando a la red, para el 2-0 de Cusco FC, que así daba vuelta a la serie. A los 81 una fuerte falta de Pierre Da Silva a Santiago González y tras revisar en el VAR, el árbitro Pérez le sacó la roja.

Los minutos de descuento Cristal intentó al menos hacer un gol e ir a los penales, pero no lograron su objetivo, y fue Cusco FC el que celebró con ser PERÚ 2 en una temporada magnifica.

ALINEACIONES

CUSCO FC: Díaz; Fuentes, Gamarra, Ampuero; Ruidias (Zevallos), Valenzuela, Da Silva, Diez Lino, Colman, Colitto (Silva) y Callejo (Tevez). DT: M. Rondelli,

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger; Pacheco (Benavente), Cazonatti (Pretell), Távara, Wisdom (Pasquini); González, Otoya (Ávila) y Castro (Iberico). DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega”