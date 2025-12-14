Catalina Zariquiey se proclamó subcampeona mundial en el torneo Junior ISA 2025 en Punta Rocas

El Mundial Junior ISA 2025 llegó a su fin y la surfista peruana Catalina Zariquiey, alcanzó un resultado histórico, obteniendo la medalla de plata de subcampeona mundial.

La final se realizó en Punta Rocas y fue muy disputada. La tablista nacional quedó apenas a 0.20 puntos de la ganadora, la estadounidense Bailey Turner, que se puso en ventaja con una ola en los últimos minutos.

El subcampeonato de Zariquiey es histórico para el surf peruano, puesto que es el primer podio nacional en un Mundial Junior ISA desde que lo hizo Cristóbal de Col el año 2011 cuando se coronó campeón del mundo.

“Estoy un poco triste porque estuve súper cerca del triunfo. Todo se definió al momento final. No entró esa ola que tal vez necesitaba para mejorar mi score, pero igual estoy agradecida con todo el equipo, los peruanos, mi familia. Estoy orgullosa de todos los heats que he hecho”, fueron las palabras de Zariquiey.

Además, el Team Perú se consolidó en el cuarto lugar de la competición por equipos, su primer podio luego de 14 años y una mejora de cuatro posiciones con la edición anterior. El combinado patrio se ubicó a 79 puntos de Brasil, el tercer puesto. Australia se quedó con la primera casilla y Estados Unidos con la segunda. Felicitaciones.