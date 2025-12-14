Alcalde de La Molina es mismo Grinch. Adultos mayores reclaman que Diego Uceda los trata con desdén

Alegan que trató de impedirles que hagan su chocolatada frente al ex CIAM



Los adultos mayores del distrito de La Molina denunciaron que continúan siendo víctimas de maltrato y hostigamiento por parte del alcalde Diego Uceda. En esta ocasión, lo acusaron de haber ordenado el arrojo de maleza y desmonte en el lugar donde tenían previsto realizar su chocolatada navideña, en el frontis del ex Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM).

Según relataron, primero se habría arrojado desmonte —acción que está prohibida— y luego maleza, con el aparente objetivo de impedir la actividad. Además, denunciaron el envío de un contingente de agentes municipales para bloquear el encuentro.

“Es el peor alcalde de la historia de La Molina. No contento con tirar desmonte y maleza, envió un batallón de agentes municipales para evitar nuestra actividad. Es increíble su bajo nivel de calidad humana”, expresaron indignados.



Los adultos mayores señalaron que desde hace nueve meses no pueden utilizar las instalaciones del CIAM. Inicialmente, el cierre se debió a obras de reconstrucción y, actualmente, porque se permite el ingreso de niños al local, lo que —según indican— representa un riesgo para su integridad física, al temer caídas o accidentes.

Pese a los obstáculos y restricciones, los adultos mayores lograron realizar su encuentro navideño, donde compartieron chocolatada, panetones y música, reafirmando su deseo de mantenerse unidos como comunidad.

“¿Hasta cuándo tendremos que soportar los abusos y la prepotencia del alcalde Uceda? Ni la Navidad lo conmueve para dejarnos en paz. Solo queremos disfrutar en comunidad”, lamentaron.

