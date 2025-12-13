Pronis adjudicó compra de más S/ 200 millones

La gestión en torno al hospital de Huancavelica ha quedado nuevamente bajo lupa tras conocerse que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) adjudicó una compra de S/208 millones para ropa hospitalaria a pesar de que la construcción del establecimiento permanece inconclusa después de seis años.

El proyecto del hospital inició en 2019 y fue presentado como una solución a las carencias sanitarias de Huancavelica, una de las regiones con mayores necesidades en infraestructura de salud en Perú.

Según el programa Contra Corriente, aunque la obra debía atender a miles de ciudadanos, hasta ahora solo muestra la estructura básica, sin visos de uso ni de próxima finalización.

De acuerdo con el portal de contrataciones estatales, el primer intento de adjudicación, iniciado en noviembre, favorecía al Consorcio Rolopom.

La operación se anuló el día 14, cuando la unidad de obras del PRONIS advirtió que no existía disponibilidad presupuestal, lo cual podía suponer consecuencias administrativas y fiscales para los funcionarios involucrados.

LA GANADORA. El 2 de diciembre se volvió a publicar el concurso, ahora por S/226 millones, en la plataforma SEACE. Días después, la sucursal peruana de la empresa china SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD fue declarada ganadora por S/208 millones.