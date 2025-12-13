Ministerio de Educación superviso centros de educación técnico productica en Urubamba

✓ Los escolares que accedan a la secundaria técnica tendrán la oportunidad de obtener un título, lo que les permitirá continuar su formación en un CETPRO o en un instituto superior tecnológico

El Ministerio de Educación (Minedu) realizó una jornada de supervisión de centros de educación técnico-productiva en la provincia de Urubamba, Cusco, con la finalidad de fortalecer esta modalidad educativa que crea oportunidades para los jóvenes.

Durante la jornada, la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, María Esther Cuadros Espinoza, visitó el Instituto de Educación Superior La Salle, en el que 400 estudiantes cursan las carreras técnicas de Cómputo, Industrias Alimentarias, Desarrollo de Sistemas de Información, Contabilidad, Administración de Servicios de Hotelería y Restaurantes, Producción Agropecuaria y Guía Oficial de Turismo.

Acompañada de directivos y docentes, la viceministra recorrió los laboratorios que han sido implementados con la inversión del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT).

La viceministra resaltó el trabajo que realiza el Minedu para que los estudiantes de secundaria que reciben una formación técnica puedan proseguir estudios en un Centro de Educación Técnico – Productiva (CETPRO) o posteriormente en un instituto de educación superior.

«En el Minedu, elaboramos normas, promovemos el nombramiento de docentes de institutos y gestionamos mejoras en las condiciones de trabajo, porque para nosotros es una prioridad fortalecer la educación técnico-productiva», enfatizó.

La viceministra también visitó el Centro de Producción del Colegio Agropecuario Urubamba, donde se imparten cursos de agricultura orgánica y permacultura, horticultura orgánica, cultivos de vivero, labores de jardinería y crianza de animales menores. Durante el recorrido, los estudiantes le explicaron cómo reciben formación en el colegio y luego ponen en práctica los conocimientos adquiridos en su centro de producción.

Tras felicitar a docentes y estudiantes por el trabajo que realizan, la viceministra los alentó a seguir superándose cada día y se comprometió a apoyar las gestiones orientadas a impulsar las iniciativas del CETPRO y del Colegio Agropecuario Urubamba. Finalmente, la viceministra María Esther Cuadros ratificó el compromiso del Minedu de continuar fortaleciendo la educación técnico-productiva mediante capacitación y mejores condiciones para la enseñanza.

De esta manera, el Ministerio de Educación, mediante sus funcionarios y el ministro Jorge Figueroa Guzmán, seguirá desarrollando jornadas de supervisión en las distintas regiones del país, para estar más cerca de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.