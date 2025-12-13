Líderes escolares debaten estrategías para frenar la violencia en las aulas

Durante el encuentro, las delegaciones estudiantiles presentaron propuestas que serán incorporadas en la Agenda Estudiantil 2025–2026, con el objetivo de promover una convivencia escolar basada en el respeto y el diálogo.

La inauguración del evento contó con la participación del jefe de Estado y se desarrolló en la institución educativa Alfonso Ugarte.

Más de mil escolares líderes de colegios públicos de Lima Metropolitana participaron en el IX Congreso Metropolitano de Estudiantes “Frente a la violencia, jóvenes con propósito”, un espacio impulsado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), orientado a escuchar la voz de los estudiantes y enfrentar la violencia desde las aulas.

El encuentro se desarrolló en la Institución Educativa Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro, y reunió a delegaciones de las siete UGEL de Lima Metropolitana. Durante la jornada, los estudiantes debatieron sobre convivencia escolar, educación integral y ciudadanía, en un contexto marcado por la inseguridad y diversas formas de violencia que afectan el bienestar de niños y adolescentes.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, resaltó el rol de los escolares como agentes de cambio. “En tiempos difíciles, su voz y su participación son fundamentales para construir escuelas más seguras y una sociedad basada en el respeto y la convivencia”, afirmó. Añadió que “no hay mejor escenario que la escuela para debatir, donde se forman, adquieren aprendizajes y se forjan como ciudadanos de bien, siguiendo el ejemplo y la guía de sus docentes

La jornada culminó con la presentación de la Agenda Estudiantil 2025–2026, documento que será entregado a las autoridades educativas para reforzar el trabajo conjunto entre estudiantes, familias, escuelas y el Estado, con el objetivo de promover una convivencia escolar saludable.

En la actividad participaron el presidente de la República; José Jerí, el ministro de Educación, Jorge Figueroa; el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi; el director de la I. E. Alfonso Ugarte, Mario Martínez; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda.

Previamente al inicio de la reunión, y con la llegada del mandatario, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y se entonó el Himno Nacional, en un acto simbólico que reafirmó el compromiso con la paz y la convivencia desde la escuela.

Las propuestas recogidas durante el congreso reflejan el compromiso de miles de escolares que, desde sus aulas, asumen el desafío de construir entornos educativos seguros, democráticos y libres de violencia.