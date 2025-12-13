Jorge Fossati: “En su momento hablaré y aclararé unos puntos”

El técnico uruguayo Jorge Fossati habló brevemente por primera vez, tras separarse de Universitario de Deportes y dirigió su mensaje hacia la hinchada merengue, manifestando en entrevista a un canal local, que en su momento aclarará varios puntos de lo que sucedió para no continuar al frente del tricampeón peruano para la temporada 2026.

“Hola a toda la hinchada crema, los quería saludar y abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que como siempre les deseo lo mejor”, dijo Fossati.

Luego de semanas de negociaciones, se dio por cerrada la salida del “Nono” Jorge Fossati, luego que no alcanzó un acuerdo con la directiva crema encabezada por Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo) y separaron sus caminos para la temporada 2026.

Aunque en la administración y el comando técnico del uruguayo planeaban la pretemporada con él en el cargo, la etapa del estratega de 73 años llegó a su fin. Todo hace indicar, que su reemplazo será el español Javier Arboleda, que hoy dirigirá a Independiente del Valle ante LDU en el final de liga de Ecuador.