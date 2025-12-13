Joran Van der Sloot intentó quitarse la vida en su celda del penal de Challapalca

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que el ciudadano holandés Joran Van der Sloot intentó quitarse la vida ahorcándose en el interior de su celda en el penal de Challapalca, donde cumple se encuentra recluido cumpliendo su condena de 28 años de cárcel, por asesinar a la joven Stephany Flores en Miraflores el 2012.

En la red social de su cuenta X, el INPE señala que alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 13 de diciembre, el interno intento quitarse la vida. En otro párrafo agrega que luego fue atentido por los médicos del penal y ahora se encuentra estable.

El Instituto Nacional Penitenciario, indica que los hechos se registraron cuando personal del penal de Challapalca se encontraba realizando la repartición del desayuno a los internos del pabellón I y se percataron que el ciudadano holandés, acusado de feminicidio, se encontraba colgado de la tira de una colcha.

En ese momento, los efectivos del INPE ingresaron a la celda y lo intervinieron de manera inmediata, logrando brindarle los auxilios médicos para ponerlo a buen recaudo por lo que ahora se encuentra estable.

El INPE señala que continúa reforzando las medidas de seguridad y control al interior de los centros penitenciarios, mientras se evalúa lo ocurrido en el penal de Challapalca.