JNE anula elecciones primarias de Acción Popular y lo deja fuera de carrera para los comicios generales de 2026

El ente electoral indico que adoptó esta decisión por «vicios sustanciales» que vulneran los principios de democracia interna. Además, señaló que no resulta posible convocar a nuevos comicios primarios en dicha organización política.

Alfredo Barnechea arremete contra el JNE tras dejar fuera a Acción Popular de las Elecciones 2026: “No saben con quién se están enfrentando”

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente rector del sistema electoral, resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular a fin de definir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, el órgano electoral advirtió que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Precisó que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno. “Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, se lee en el documento.

El JNE señala que debe tomarse en cuenta que la democracia interna constituye un principio fundacional del sistema de toda organización política, toda vez que garantiza que los procesos de selección de candidaturas se desarrollen bajo reglas objetivas, transparentes y participativas. Este principio, apunta, exige que las organizaciones políticas observen los principios constitucionales, normativos, así como los procedimientos previamente establecidos en sus normas internas.



«Por ello, resultaría incompatible con el deber constitucional de este supremo tribunal electoral de administrar justicia en materia electoral, omitir un pronunciamiento sobre las impugnaciones y pedidos de nulidad antes mencionados, pues la administración de justicia electoral comprende, entre otros, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la legalidad de la realización de los procesos electorales, considerando que el JNE como órgano rector del sistema electoral debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de participación política de los ciudadanos y de la voluntad expresada en las urnas, evidenciándose que, en el presente caso, no se observaron los principios electorales de lealtad constitucional y debido proceso en las elecciones primarias de la organización política», remarca.

Apenas conocida la noticia de la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular que le costó quedar fuera de las Elecciones 2026, Alfredo Barnechea expresó su total indignación y sorpresa por la resolución del JNE.

“Estoy sorprendido y absolutamente indignado. Es muy extraño que un día sábado el Jurado Nacional ponga en su página web una decisión de esta naturaleza. Esta es una decisión completamente ilegal contra un partido histórico del Perú que gobernó en tres ocasiones, si contamos a Valentín Paniagua. Acción Popular contribuyó enormemente a la restauración de la democracia en 1956, en 1980 y en el año 2000, y ahora se le excluye arbitrariamente”, afirmó en Canal N.

Barnechea condenó la forma y el fondo del fallo. “No han notificado nunca al partido, no hubo audiencias, ni la mínima transparencia en el procedimiento, y publican la resolución a media tarde, como si quisieran ocultarla”, reclamó. El ahora excandidato presidencial también aseguró que el partido agotará todos los recursos legales y judiciales disponibles para revertir la situación. “Vamos a apelar. Presentaremos todas las quejas y apelaciones. Esta pelea recién comienza y Acción Popular estará en las elecciones de 2026”, sentenció.

En su declaración, Barnechea fue más allá y lanzó duras advertencias a los miembros del JNE: “Quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Investigaremos todo sobre ellos, lavado de activos, todas las irregularidades que tengan. Se han portado de una manera ilegal, excluyendo a un partido histórico, y no vamos a aceptar esto”, insistió.

Consultado sobre lo que muchos podrían interpretar como una amenaza directa, Barnechea negó que lo fuera y responsabilizó al JNE de provocar una crisis política de gran magnitud. “La verdadera amenaza es lo que estos señores han hecho, actuando al margen de la ley. Sacar una resolución de este calibre un sábado a las cinco de la tarde solo demuestra que quieren eludir el escrutinio público. El partido nunca fue notificado, nunca se abrieron audiencias, es un proceso absolutamente irregular”, aseveró.

Barnechea calificó la actuación del JNE como ilegítima y lamentó que se haya dejado fuera a Acción Popular sin fundamentos claros ni garantías de defensa: “No hay una sola razón para sacarnos. Cuando la ONPE –que es la institución encargada de supervisar las elecciones– declaró que el proceso fue limpio y transparente, ¿cómo puede entonces el Jurado Nacional intervenir y anular lo realizado? No tienen autoridad para hacerlo. Esta resolución es una vergüenza para la democracia.”

Resaltó también la ausencia total de comunicación y defensa: “En todos los procesos judiciales hay un debido proceso. No puedes ser condenado si no te permiten defenderte. Aquí no nos notificaron, no dieron citas de audiencia, simplemente tomaron la decisión en secreto y la publicaron a espaldas de todos. Eso viola cualquier estándar mínimo de justicia y transparencia”, enfatizó, agregando que la lucha legal continuará hasta las últimas consecuencias: “Nos veremos a partir del lunes en las instancias judiciales. Esto no queda aquí.”

El electo candidato presidencial de Acción Popular reivindicó el papel histórico del partido y lamentó que la democracia peruana se vea “avergonzada” por este episodio: “Es inaudito que después de décadas de servicio democrático se pretenda excluir así, sin razón alguna, a un partido fundador de la institucionalidad nacional. Vamos a defender no solo el derecho del partido sino la integridad del sistema democrático, porque una decisión de este tipo afecta a todos los peruanos”, aseguró.

El exaspirante dejó claro que la ofensiva legal y política será contundente: “Vamos a pelear con todo lo que esté en la ley y no descartamos ninguna acción penal contra quienes participaron de esta exclusión ilegal. Vamos a investigar, a denunciar y a actuar dentro y fuera del Perú si es necesario”, subrayó.