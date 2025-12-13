Hospital inconcluso de Huancavelica: exmiembro del Pronis denuncia orden de detención en proceso de S/ 208 millones

El programa‘ContraCorriente’ sacó a la luz escandalosas irregularidades en un proceso de adquisición de equipos médicos valorizado en S/ 208 millones, destinado al Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. Este hospital, descrito como un “tremendo elefante blanco huancavelicano”, lleva en construcción desde el año 2019.

El protagonista de esta revelación es el ingeniero electrónico Héctor Manuel Gagó Cáceres, quien fue miembro del Comité de Adquisición de equipos médicos en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis). Según el Portal de Contrataciones del Estado, Gagó Cáceres figura como consultor en equipos médicos.

Exfuncionario de Pronis rompe su silencio

Gagó Cáceres brindaba servicio especializado en equipamiento hospitalario en proyectos de inversión pública para el Pronis. Su participación en el comité fue crucial hasta el 11 de noviembre de 2025, fecha en que se otorgó la buena pro inicial.

El comité de selección de esa fecha estaba conformado por Diego Martín Gutiérrez López, Álvaro Alonso Valenzuela Medina y el propio Héctor Manuel Gagó Cáceres. En esa primera instancia, el 11 de noviembre, el consorcio Rolopom fue declarado ganador con una buena pro por 224 millones de soles.

La empresa china Sumec Complete Equipment and Engineering Co., que finalmente ganó la adjudicación, fue inicialmente descalificada. La razón de la descalificación, según Gagó, fue que Sumec entregó un acta de aprobación de obra anterior, pero no de conformidad, lo cual afectó su experiencia como proveedor. Los tres miembros del comité tenían la misma postura en ese momento.

Interrupción inesperada

Gagó Cáceres relata en exclusiva un giro inesperado tras la firma del acta. Luego de que el comité adjudicara la buena pro a otra empresa, él y Diego Gutiérrez acudieron a la oficina del jefe de logística con el acta en mano. En ese momento, Álvaro Valenzuela se ausentó de la escena.

El jefe de logística de Pronis, identificado como Carlos Miguel Cabrera Huatay , indicó que tenía órdenes de detener el proceso. Gagó Cáceres tenía programado informar del resultado a las 6:45, pero el jefe de logística detuvo el proceso, sin ofrecerle los motivos.

Tras esta interrupción, el proceso que se cayó fue reactivado y cambió de rumbo.

Fuentes consultadas por ‘ContraCorriente’ indicaron que, “por orden de arriba,” la empresa china Sumec Complete Equipment and Engineering Co. resultó finalmente ganadora de la buena pro. El monto de la adjudicación fue de 208 millones de soles.

Exmiembro del Comité de Adquisición ya no fue convocado por Pronis

Posteriormente, Héctor Gagó no fue convocado más por Pronis. Él observa que los nuevos miembros del comité de selección para el nuevo proceso, que terminó favoreciendo a Sumec, no tienen, según su versión, especialidad en equipos médicos. El exmiembro del comité destacó que otros ingenieros acudían a él para consultas sobre equipos médicos.

Esa es la historia de un hospital que comenzó a construirse en 2019 y que, seis años después, permanece inconcluso. Lo que más llama la atención son las decisiones sospechosas en torno al programa a cargo de las obras, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).