Fuero Militar: abogado Walter Chinchay denunció cambio del proceso de ascenso en la PNP que favorecería al presidente José Jerí

El abogado Walter Chinchay Carbajal, solicitó ante el Fuero Militar Policial que se aperture investigación por los delitos de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando, por el cambio del proceso de ascenso en la Policía para favorer a un comandante, jefe de seguridad del presidente José Jerí Oré.

Chinchay Carbajal solicita ante la Vocalía Suprema del Tribunal Supremo Militar Policial se individualice a los responsables como presuntos autores de los delitos de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando, en agravio del Personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, que se presentan al ascenso para el presente año.

Esta denuncia la presentó el letrado, luego que la periodista Karla Ramírez informó en su programa Panorama, que el Comandante General de la Policía, General PNP Oscar Manuel Arriola Delgado, habría cambiado los requisitos para ascender de comandante PNP, a coronel PNP, para favorecer a un comandante PNP (conocido como la liebre), que sería la mano derecha del actual presidente de la República José Enrique Jerí Oré, para que pueda ascender al grado inmediato superior, desconociendo por completo la meritocracia, en perjuicio de la imagen de la Policía Nacional del Perú y de los oficiales que se han preparado hasta el último, con todos los requisitos que requería para tan importante ascenso.

El documento, también se refiere a las declaraciones del general PNP Carlos Tuse Lloclla, quien opina que en la Policía Nacional hay una dictadura que que nadie la quiere ver, menos el legislativo. Y esa de esa dictadura es un una figura que se llama política de comando y por política de comando hacen y deshacen los comandantes generales los procesos internos y eso simplemente lo que lo que genera es resquebrajar la moral de la institución. Definitivamente cambiar las reglas de juego de un proceso luego de haber iniciado es para perjudicar o favorecer a alguien y eso es muy cuestionable.

De igual forma, sobre el tema le consultaron al General Eduardo Pérez Rocha y dijo, «Claro, lo que sucede es que los oficiales que están también igual forma, para el grado de inmediato superior se ven frustrado, digamos, este ascenso. Al ver frustrado ese ascenso, lógicamente y no llevar a cabo el aspecto de la meritocracia, está yendo en contra de la moral de la institución, el prestigio también institucional y lamentablemente pues esto es algo que va a estar no bien comentado por toda la Policía Nacional que está en actividad. Se supone que la Policía Nacional todos los años tiene una directiva, esa directiva tiene plazos y tiene cuestión de meritocracia para lograr el ascenso al grado inmediato superior.

Explicó, que incluso para este proceso era algo necesario y obligatorio haber cursado estos cursos obligatorios y si no ha tenido el curso obligatorio, lógicamente estaba inapto para el ascenso, pero ahora se ha aperturado la puerta para que estos que no tienen los cursos obligatorios puedan tener la posibilidad de ascenso.

El abogado Walter Chinchay, solicita al señor Fiscal Supremo, como medida previa, dado que los ascensos se conocerán en estos días, se intervenga las Oficinas de Recursos Humanos de la Policía Nacional y se incaute todos los documentos del Proceso de Ascenso (2025-2026).