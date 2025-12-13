Flamengo finalista de la Copa Intercontinental al vencer al Pyramids de Egipto 2-0. Se medirá ante el PSG

Flamengo de Brasil selló su pase a la gran final de la Copa Intercontinental, al superar a Pyramids de Egipto por 2-0, en partido desarrollado en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan-Qatar. El “Mengao” fue superior en los noventa minutos de juego. Su rival por el título será el París Saint Germain de Francia.

Los goles del cuadro conducido técnicamente por Filipe Luis, los anotaron Leo Pereira a los 24’ y Danilo a los 52’, ambos con sendos servicios del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, una de las figuras del campeón de Copa Libertadores. Los egipcios trataron de al menos lograr el descuento, pero no pudieron por el buen planteamiento defensivo del ganador.

En la final a jugarse el miércoles 17 de diciembre en Doha-Qatar, la exigencia del “Fla” será extremadamente mayor, ya que el PSG (campeón de la Champions League 2024-2025) es superior a los rivales que ganó, teniendo el favoritismo el elenco que dirige Luis Enrique. Sin embargo, Flamengo intentará dar la gran sorpresa y alzarse con el título.