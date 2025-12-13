Cusco FC y Sporting Cristal definen el domingo quién será Perú 2 en la Libertadores

Se juegan al todo o nada. Cusco FC recibe mañana domingo por la tarde (6:00 p.m.) a Sporting Cristal, en el cotejo de vuelta de los Playoffs, llegando con ventaja los rimenses que ganaron en la ida 1-0. Si los “dorados” cusqueños logran vencer por dos goles, accederán a ser Perú 2 en la Copa Libertadores del 2026 (fase de grupos). En caso los celestes empaten serán ellos beneficiados, y si el local gana por un gol, se definirá por tanda de penales.

Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, mantendrá el once que terminó jugado en la ida, con Aucca de titular en lugar del lesionado Custodio, con el goleador argentino Facundo Callejo piloteando el ataque, apoyados por sus compatriotas Iván Colman y Lucas Colitto como lo creativos.

En tanto, Paulo Autuori, guía brasileño de Cristal, mantiene también el once inicial que jugó el miércoles último, manteniendo a Irven Ávila en el ataque, acompañado en las bandas por Santiago González y Maxloren Castro. Buscarán mantener la ventaja mínima, aunque saben que el rival saldrá con todo por revertir el marcador.

ALINEACIONES

CUSCO FC: Diaz; Aucca, Gamarra, Ampuero, Valenzuela; Zevallos, Silva, Diez Lino, Colman, Colitto y Callejo. DT: M. Rondelli.

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Cazonatti, Távara, Wisdom; González, Ávila y Castro. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

HORA: 6:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco