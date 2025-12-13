Chelsea y Liverpool ganaron de local a Everton y Brighton ambos por 2-0 y avanzan en la tabla de la Premier League

Por la Premier League en su fecha 16, tanto Chelsea como Liverpool lograron sumar de a tres y siguen prendidos en la pelea por ingresar a un torneo internacional. Los ‘Blues’, que no ganaban hace 3 jornadas, superaron 2-0 al Everton con goles de Palmer (20′) y Gusto (44′) y de momento escalaron al cuarto lugar con 28 unidades y quedaron a 5 puntos de la cima.

Por su parte, los ‘Reds’, que no sabían de triunfos hace 2 fechas, se tumbaron al Brighton con un doblete de Ekitike, uno antes del minuto de juego y el otro a la hora de partido. Volvió a jugar Mohamed Salah que dio el pase el segundo tanto de su equipo, que ahora subieron al sexto puesto con 26 unidades.

En otros partidos de la fecha, Burnley sumó su sétima derrota consecutiva, al caer en casa ante el Fulham 3-2. El segundo gol de los locales lo anotó el peruano Oliver Sonne a los 86’, habiendo ingresado a los 77’, y Arsenal le ganó al Wolves, siguiendo de líder. Partidos del Domingo: Crystal Palace-Manchester City; Nottingham Forest-Tottenham; Sunderland-Newcastle; West Ham-Aston Villa; Brentford-Leeds United.