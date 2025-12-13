Barcelona venció al Osasuna 2-0 y sigue firme en la cima de la Liga de España

Con algunas dificultades que puso resolver en el complemento, el F.C. Barcelona logró sacar adelante el partido ante Osasuna en el Camp Nou, imponiéndose 2-0, y con ello sigue firme en la cima de la Liga de España, sacándole por ahora siete puntos (43-36) a Real Madrid, que jugará hoy de visita ante el Alavés.

Desde el inicio del cotejo, el “Barza” tomó el control de las acciones, y pudo a los 23’ ponerse arriba, pero el gol marcado por Ferran Torres fue anulado por posición adelantada. Pese a ello, dispuso de otras ocasiones, ero no estuvieron afinados en la puntería final en unas veces, y por la buena actuación del golero Herrera en otras. Así se fueron al descanso.

Para la fase final los azulgranas persistieron en llegar a desnivelar el marcador, y la insistencia de los catalanes tuvo sus frutos a los 70’. Pedri pasó a Raphinha, que envió un gran disparo desde el borde del área, y el balón entró por la esquina inferior derecha de arquero Herrera, marcando un brillante gol que le dio la ventaja de 1-0, y luego a los 86’ otra vez Raphinha, remató un centro buenísimo dentro del área y marca ajustado al poste izquierdo, para el 2-0 final.

Otros Resultados: Mallorca 3 Elche 1; Atlético de Madrid 2 Valencia 1. Partidos del Domingo: Sevilla-Real Oviedo; Celta-Athletic Club; Levante-Villarreal; Alavés-Real Madrid. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 43; Real Madrid 36; Villarreal 35; Atlético de Madrid 34; Espanyol 27; Real Betis 24; Athletic Club 23; Getafe 20; Elche 19; Celta 19; Alavés 18; Rayo Vallecano 17; Sevilla 17.