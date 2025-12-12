«Súper Gripe» H3N2 causa alerta en Europa, Asia y Estados Unidos ¿Qué dice el Minsa sobre la gripe y su llegada al Perú?

Tras la alerta epidemiológica de la OMS debido al aumento de contagios de la «súper gripe» en EE.UU. y Europa, hospitales de Perú presentan un incremento de infecciones respiratorias



En los útimos días Europa ha reportado el incremento de casos de la gripe de la variante H3N2 subclado K, lo que ha puesto. Ya son varios los gobiernos que aconsejan el uso de mascarillas. Ante la preocupación que ha generado la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado.

En medio de la alerta epidemiológica activada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la veloz propagación de la variante K de la influenza H3N2, llamada «Súper Gripe», los hospitales en Perú han registrado un incremento de pacientes con infecciones respiratorias, pese a que esta gripe aun no llega al país.

El Minsa nformó que el riesgo de brotes de influenza A H3N2 en el Perú se encuentra actualmente en un nivel de leve a moderado, por lo que se ha activado la vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados.El Minsa informó que, ante el aumento del flujo de personas por las festividades de fin de año, se han activado protocolos de vigilancia epidemiológica en los servicios de salud.

“El objetivo es identificar de manera oportuna eventuales casos importados de influenza A H3N2 y organizar la respuesta sanitaria necesaria para su atención”, apuntó.La cartera de salud detalló que la vigilancia se realizará en coordinación con establecimientos de salud a nivel nacional, con especial atención a quienes hayan viajado recientemente a Europa o Estados Unidos, donde la circulación del virus ha sido reportada durante la temporada invernal.

El Minsa emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general y a sectores específicos:

Vacunación: Menores de cinco años, mayores de 60 años y personas con comorbilidades deben acudir a los establecimientos de salud más cercanos para vacunarse contra la influenza.

Medidas de higiene: Ante las aglomeraciones propias de las fiestas de fin de año, se recomienda mantener el lavado frecuente de manos, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y evitar asistir a reuniones masivas si se siente enfermo.

Viajeros recientes: Las personas que regresen de viajes desde Europa o Estados Unidos deben estar atentos a síntomas respiratorios y, de presentarlos, acudir a un establecimiento de salud mencionando su historial de viaje.

Europa y Estados Unidos atraviesan un repunte de contagios

El incremento de contagios de la variante K del virus H3N2 genera preocupación en Europa y Estados Unidos, mientras Perú monitorea de cerca la posible llegada de este subtipo que ya ha provocado saturación hospitalaria en el hemisferio norte.

Según explicó el doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Anglo Americana en entrevista con Infobae Perú, el virus de la influenza H3N2 pertenece a un grupo que muta de manera regular.

La aparición de variantes, como la reciente subvariante K, implica que parte de la población carece de mecanismos de defensa contra el nuevo subtipo.“Hasta este momento, los casos nuevos que están apareciendo en otros países es por una variante nueva contra la cual no tenemos defensas o una memoria inmunológica formada”, indicó Malpartida Tabuchi. Sobre la gravedad del cuadro, sostuvo que no existe evidencia de que la variante K sea más severa que otras de la misma familia.

Según la información de la Sala Situacional del Minsa, Perú registró 609 casos confirmados de influenza A (H3N2) hasta la semana epidemiológica 49, correspondiente al 6 de diciembre. La vigilancia mantiene carácter semanal y permite monitorear el impacto de esta variante en el país. No obstante, aún no se ha confirmado ningún caso de la variante K.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué poblaciones presenta mayor riesgo?

Las manifestaciones de la influenza causada por H3N2, incluyendo la variante K, no presentan diferencias marcadas frente a otros subtipos, según detalla el médico.

“La influenza o gripe es una especie de resfrío con síntomas más severos, como fiebre alta, malestar, desgano y rinorrea abundante. En algunos casos puede derivar en neumonía viral y complicaciones graves, sobre todo en grupos vulnerables”, señaló el infectólogo.

Perú reconoce más de 600 casos de H3N2 mientras Europa alerta por la variante K| Canvas

Los menores de dos años, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes conforman los principales grupos de riesgo. La Organización Mundial de Salud (OMS) también precisó que los síntomas que muestran los pacientes son:

Fiebre

Tos seca

Dolores musculares

Escalofríos

Malestares gastrointestinales

¿Cómo detectar la gripe H3N2?

El médico manifestó que no es fácil diferenciarla con otro virus, por lo que el diagnóstico certero del subtipo K requiere pruebas específicas, no disponibles en laboratorios convencionales, sino en entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

“Solo por los síntomas no lo vamos a poder diferenciar o diagnosticar si es un síndrome respiratorio alto, una infección respiratoria o por influenza. Primero hay que hacer pruebas, ya sea las rápidas o moleculares. Y para subtipificar si esto es producido por la variante K, tienes que hacer algunas pruebas adicionales”, precisó.

Respecto a la vacunación, el doctor Malpartida Tabuchi aseguró que las vacunas actuales mantienen utilidad. “La vacuna aun así protege, especialmente para cuadros severos y hospitalizaciones. La vacunación estacional que inicia entre marzo y abril probablemente ya incluirá alguna cepa de la variante K”.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, el médico indicó evitar acudir a trabajos o escuelas ante la presencia de síntomas, uso de mascarilla, mantener distancia física, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y preferir ambientes ventilados.

“Nuestro sistema público de salud está colapsado y no conviene añadir más presión con hospitalizaciones prevenibles”, advirtió.