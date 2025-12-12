Sunedu incorpora a un nuevo consejero en su Consejo Directivo

El Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán fue designado como representante del Ministerio de Educación por un período de tres años.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) incorporó a Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo integrante de su Consejo Directivo, en calidad de representante del Ministerio de Educación (Minedu). La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial n.o 553-2025-MINEDU, la cual establece su incorporación al máximo órgano de la Sunedu por el período de tres años, conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria y sus modificaciones.

El Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu. Está compuesto por profesionales de amplia trayectoria en el ámbito académico y la gestión educativa, representando a diversas instituciones clave para el sistema universitario como el Ministerio de Educación, las universidades públicas y privadas, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y los colegios profesionales.

Así, con la reciente incorporación, el consejo queda formado por dos representantes de las universidades públicas: el Dr. Manuel Castillo Venegas -quien lo preside- y el Dr. Manuel Israel Hernández García; un representante de las universidades privadas, el Dr. José Ahmed Pereyra López; un representante de los colegios profesionales, el Dr. Miguel Ángel Vallejos Flores; un representante del Sineace, el Dr. Ángel Velázquez Fernández; un representante del Concytec; la Dra. Susana Edita Paredes Díaz y un representante del Minedu, el Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán.

El Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. En su trayectoria profesional, se desempeñó como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y actualmente es decano del Colegio de Abogados de Lima Sur. Asimismo, fue director de la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario de la Sunedu.

Con esta incorporación, la Sunedu reafirma su compromiso de fortalecer el funcionamiento de su Consejo Directivo y la continuidad de la gestión institucional orientada a contribuir con la mejora del servicio educativo superior universitario en el país.