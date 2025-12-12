SNMPE impulsa «Pacto por la transparencia y gobernabilidad» para que partidos y agrupaciones transparenten origen de fondos y rechacen dinero ilegal

SNMPE impulsa «Pacto por la transparencia y gobernabilidad» para que partidos y...

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a través de su presidenta Julia Torreblanca, anunció el impulso de un «pacto por la transparencia y la gobernabilidad» dirigido a partidos políticos y candidatos a las elecciones del 2026. Este llamado tiene como objetivo asegurar que las campañas se financien con fuentes legales y combatir el uso de dinero proveniente de economías ilegales, especialmente de la minería ilegal.

Torreblanca enfatizó que todos los peruanos merecen saber cómo se están financiando las campañas, y este pacto busca garantizar un proceso electoral transparente, invocando a los actores políticos a acercarse y firmar el compromiso.

Las declaraciones de la ejecutiva se dieron en el marco de la vigésima edición del Premio Desarrollo Sostenible de la SNMPE, donde también reiteró el rechazo absoluto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

“El REINFO es un «régimen fallido» y un «escudo» que permite que la ilegalidad y las economías informales sigan proliferando”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional. RCR.

También advirtió que la continuidad de este régimen expone la salud de los trabajadores, atenta contra el medio ambiente y genera condiciones inseguras.

Urgencia de una Ley MAPE Moderna

La líder gremial instó al Congreso a priorizar la aprobación de una nueva Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE).

«Necesitamos una ley MAPE que sea moderna, ágil y que incorpore tecnologías y plataformas que permitan a más mineros artesanales y pequeños mineros concluir con su proceso de formalización en el menor tiempo posible», afirmó.

La SNMPE espera que la administración actual del Presidente José Jerí pueda aprobar esta ley antes de que concluya el gobierno, basándose en las 13 recomendaciones consensuadas que se trabajaron con diversos actores del sector, incluyendo ministerios y gremios de mineros. El objetivo es una ley que garantice que los mineros cumplan con sus obligaciones y tengan derechos para realizar una minería responsable.

Torreblanca recordó el compromiso de la PCM de combatir la ilegalidad y la inseguridad en el país, señalando que terminar con la minería ilegal es crucial, ya que la criminalidad está estrechamente vinculada a esta actividad.

Finalmente, la presidenta de la SNMPE resaltó el papel del sector en el desarrollo nacional a través del Premio Desarrollo Sostenible, que reconoce los esfuerzos de las empresas agremiadas en promover una minería legal, responsable y comprometida con el medio ambiente, las comunidades y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).