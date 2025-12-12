Poder Judicial definirá acceso a celulares de ‘Chibolín’ y fiscal suspendida

La audiencia del 15 de diciembre evaluará el pedido fiscal para revisar comunicaciones de Andrés Hurtado y Luz Peralta, investigados por tráfico de influencias



El Poder Judicial evaluará el próximo lunes 15 de diciembre la solicitud fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. Ambos son investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos busca acceder a los datos de llamadas y mensajes en los teléfonos de los investigados.

La audiencia representa un paso crucial en la investigación preparatoria que intenta esclarecer si existieron comunicaciones que prueben una supuesta red de influencias y favorecimientos ilícitos. La Fiscalía busca ampliar sus facultades investigativas para revisar los historiales telefónicos completos de Hurtado y Peralta. Esta medida se suma a autorizaciones previas que ya permitieron levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de ambos investigados y otros implicados en el caso.

Una trama que mantiene en vilo al sistema judicial

El acceso a las comunicaciones telefónicas podría revelar evidencias determinantes sobre los presuntos arreglos que habría coordinado esta red. La investigación busca establecer vínculos directos entre los mensajes, las llamadas y las decisiones judiciales que habrían sido manipuladas. Los fiscales consideran que los celulares guardan información vital para reconstruir la cadena de favores y pagos que sostendría toda la operación.

El expresentador de televisión permanece recluido en el penal de Lurigancho cumpliendo 18 meses de prisión preventiva. Su caso involucra también al empresario Javier Miu Lei y a la exfiscal Peralta, quien enfrenta el proceso bajo comparecencia con restricciones. La difusión de audios comprometedores en 2024 desató el escándalo que mantiene al caso en el centro del debate público.

Siguiente fase del proceso

La decisión que adopte el Poder Judicial determinará el rumbo de las próximas etapas investigativas. Un fallo favorable a la Fiscalía permitiría acceder a pruebas que podrían confirmar o descartar las acusaciones sobre influencias en decisiones judiciales y beneficios indebidos. El proceso expone las grietas de un sistema donde funcionarios públicos habrían operado una red de favores a cambio de dinero y prebendas.