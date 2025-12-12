Pablo Guede será el nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2026

Decidido. Alianza Lima ya tiene cerrado a su nuevo entrenador para la próxima temporada 2026, en la que jugará la Copa Libertadores (desde la fase previa) y Liga1. Sucede que Pablo Guede es el elegido por la directiva y ya está todo acordado para su firma de contrato, según pudo conocer.

El próximo año será la primera experiencia del director técnico argentino Pablo Guede en la liga peruana de primera división. Reemplazará a su compatriota Néstor Gorosito quien si bien llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no tuvo éxito a nivel local, siendo removido en su cargo.

Guede buscará en Alianza Lima, plantar un estilo de juego con gran intensidad. El sistema 4-3-3 es su preferido desde su debut como entrenador en el año 2012 en el español El Palo, aunque se adecúa a las circunstancias y -en ocasiones- pasa a formar con dos puntas.

Los equipos que dirigió fueron los siguientes: El Palo (España), Nueva Chicago (Argentina), Colo Colo (Chile), Al Ahli (Arabia Saudita), Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa (México), Málaga (España), Argentinos Juniors (Argentina) y Puebla (México).