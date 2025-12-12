Noboa recibe a Jerí para activar Gabinete Binacional con foco en seguridad fronteriza

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su homólogo peruano José Jerí se reunieron en Quito para impulsar cooperación bilateral en zonas limítrofes

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió este viernes a su homólogo peruano José Jerí en el Palacio de Carondelet para el decimosexto Gabinete Binacional. La seguridad en las zonas fronterizas concentró la agenda del encuentro, aunque también se abordaron temas de cooperación en medio ambiente, comercio, turismo, salud, energía e infraestructura. Ambos gobiernos suscribieron la Declaración Presidencial de Quito junto al Plan de Acción de Quito 2025, documentos que regirán el trabajo conjunto hasta 2026.

Avances en la frontera común

Jerí fue recibido con honores militares y colocó una ofrenda floral en la Plaza Grande antes de ingresar al palacio. La ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, lo acompañó hasta el encuentro con Noboa. La delegación peruana presentó los resultados del Plan de Acción de Lima 2024 y de la decimoséptima Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 2025.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, expuso el progreso en 49 compromisos. La Cancillería peruana destacó que estos acuerdos buscan «fortalecer la seguridad, mejorar los servicios básicos y ampliar oportunidades económicas para miles de ciudadanos que viven en la zona de frontera». Entre los temas relevantes figura la hoja de ruta binacional para la recuperación de la cuenca Puyango-Tumbes y la segunda reunión de la Comisión Mixta de lucha contra la minería ilegal.

Coordinación ministerial ampliada

La delegación peruana incluyó a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Vivienda, Desarrollo Agrario, Comercio Exterior y Turismo, Transportes, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social. Cada funcionario sostuvo reuniones bilaterales con sus pares ecuatorianos. El informe también destacó la reactivación de los Comités de Frontera Loja-Piura y El Oro-Tumbes, las visitas a los Centros Binacionales de Atención en Frontera y el impulso de emprendimientos sostenibles en actividades productivas clave.

La cooperación en seguridad fronteriza mantiene su lugar como prioridad estratégica en un contexto donde la minería ilegal y el crimen organizado presionan las fronteras comunes.