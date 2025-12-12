Navidad en zonas de alta demanda comercial: ¿qué cambios urbanos permitirían un flujo más seguro en lugares caóticos?

La congestión vehicular en Lima y Callao genera pérdidas superiores a S/ 27 691 millones al año. Además, cada persona pierde en promedio 198 horas al año (equivalente a 8 días) atrapada en el tráfico, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

Durante la temporada navideña, diversas zonas comerciales de Lima se saturan con peatones y vehículos, lo que incrementa los riesgos de accidentes y genera incomodidad para quienes transitan a diario. En estos espacios, el aumento del comercio, las compras de última hora y la presencia de transporte informal vuelven más complejo el desplazamiento y hacen que cualquier desorden afecte la seguridad y el flujo de las personas.

Frente a este escenario, es clave impulsar alternativas que ordenen mejor los espacios y faciliten la movilidad, especialmente en zonas de alta afluencia. Esta necesidad cobra mayor urgencia si se considera que, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la congestión en Lima y Callao genera pérdidas superiores a S/ 27,600 millones al año y obliga a cada persona a perder cerca de 198 horas en el tráfico; cifras que evidencian cómo la falta de planificación urbana impacta en la calidad de vida y la seguridad de las personas.

“La temporada navideña no debería convertirse en sinónimo de caos. A través de soluciones con impacto real e ideas disruptivas que permitan rediseñar los espacios y transformar la forma en que vivimos, es posible reducir riesgos y mejorar la experiencia de miles de personas que dependen de estas zonas para comprar, trabajar o movilizarse. Por eso, desde UCAL, junto con nuestros estudiantes, venimos impulsando propuestas que ayuden a ordenar los flujos peatonales y asegurar rutas más claras, accesibles y sostenibles como por ejemplo Gamarra del Futuro”, señala José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCAL.

En este sentido, la arquitectura cumple un rol clave al aportar soluciones que mejoran la circulación y devuelvan seguridad a espacios saturados.

El experto precisa que medidas como delimitar zonas exclusivas para el tránsito peatonal, despejar áreas ocupadas por comercio informal, mejorar la señalización temporal y reorganizar los puntos de carga y descarga permitirían reducir aglomeraciones y hacer más seguro el desplazamiento.

Además, incorporar pequeñas áreas de descanso o puntos de encuentro ayudaría a aliviar la congestión y brindar mayor comodidad a las personas que realizan compras o trabajan en estas zonas.

Cambios como estos pueden transformar la experiencia urbana en una época donde la ciudad se vuelve especialmente intensa, demostrando que una mejor organización del espacio público beneficia tanto a comerciantes como a ciudadanos y contribuye a que celebraciones como la Navidad no terminen en tragedia.

“Para hacer esto posible, es clave formar profesionales capaces de analizar, proponer y ejecutar soluciones que respondan a los retos reales de la ciudad; por ello, desde UCAL se impulsa la formación de profesionales que prototipen con IA, resuelvan desafíos reales y que diseñen espacios más funcionales y humanos”, finaliza el decano de Arquitectura.