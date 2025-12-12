Minsa entrega tercer lote de Tacrolimus a EsSalud tras crisis que puso en riesgo a pacientes trasplantados

El Minsa continúa su apoyo temporal mientras EsSalud completa sus procesos de abastecimiento del fármaco vital para evitar el rechazo de órganos

El Ministerio de Salud entregó este jueves 11 de diciembre un tercer lote del medicamento Tacrolimus al Almacén Central de EsSalud. La medida busca evitar que pacientes trasplantados sufran las consecuencias del desabastecimiento que enfrenta el Seguro Social. El Tacrolimus es un inmunosupresor de uso permanente. Sin él, un paciente trasplantado puede deteriorarse en horas y perder el órgano o la vida.

La respuesta del Estado ante la emergencia

El Minsa cumple su promesa de apoyar a EsSalud frente a la crisis de medicamentos. La entrega se realiza según la disponibilidad existente y representa un respaldo temporal mientras el Seguro Social culmina sus procesos de abastecimiento. El ministerio aseguró que esta ayuda no afectará el suministro a pacientes de hospitales del Minsa y gobiernos regionales.

EsSalud confirmó que recibió el tercer lote y lo distribuyó a los hospitales nacionales Guillermo Almenara y Alberto Sabogal. Tras las protestas de pacientes, la institución informó que los centros trasplantadores de regiones, el Hospital Edgardo Rebagliati y el Instituto Nacional Cardiovascular cuentan con stock disponible.

La denuncia que destapó el problema

Caterina Foresti, joven que expuso en redes sociales el desabastecimiento, calificó la situación como «un genocidio». Su padre es paciente trasplantado y depende del medicamento para vivir.

«Es un tema escandaloso, que es prácticamente un genocidio el que nos está haciendo EsSalud, el Minsa, la Digemid y encima engañándonos de una manera tan cruel con algo tan delicado», manifestó Foresti.

La joven reveló que ha recibido mensajes de personas que reportan casos graves. Pacientes presentan tonalidad amarilla en su cuerpo, palidez y falta de fuerzas por la escasez del fármaco. «Uno se queda completamente en shock pensando en cuántas vidas se van a perder justamente por la falta de este medicamento. Es una completa desorganización que yo no entiendo por qué no han previsto esto antes», aseveró.

La denuncia de Foresti fue crucial para visibilizar el desabastecimiento en EsSalud. Su voz generó que el Minsa decidiera apoyar entregando el medicamento para los pacientes trasplantados.