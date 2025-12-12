Minsa activa protocolos de vigilancia ante brote de influenza A H3N2 en el hemisferio norte

El Minsa activó vigilancia epidemiológica por el flujo de viajeros de fin de año. La variante circula en Europa y Estados Unidos pero no se detecta en Sudamérica.

El Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial sobre el brote de influenza A H3N2 subclado K que circula en el hemisferio norte. La entidad calificó el riesgo de brotes en Perú como «leve a moderado» y activó protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados. El virus afecta principalmente a Europa y Estados Unidos por su temporada invernal, pero el clima cálido de la región limita su propagación masiva. A la fecha, este subclado no se identificó en Sudamérica.

Características del virus y grupos vulnerables

La influenza A H3N2 se identifica por dos proteínas: H3 corresponde a la hemaglutinina tipo 3 y N2 a la neuraminidasa tipo 2. El subclado K es una variación genética cuya circulación se vincula al adelantamiento de la temporada gripal y a la rapidez de transmisión. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la actividad viral llegó entre tres y seis semanas antes de lo esperado.

Los síntomas incluyen gripe típica, fiebre, tos seca persistente, dolor de garganta, dolores musculares, escalofríos y malestar gastrointestinal. El virus se propaga por gotitas respiratorias cuando personas infectadas tosen o estornudan. Los grupos de mayor riesgo son los menores de cinco años, adultos de 65 años o más, mujeres embarazadas y personas con afecciones médicas crónicas.

Vacunación y medidas preventivas

La Organización Mundial de la Salud informó que no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado. Las vacunas actuales continúan protegiendo contra hospitalizaciones y cuadros graves. El Minsa estableció que los menores de cinco años, mayores de 60 y pacientes con comorbilidades deben vacunarse en los establecimientos de salud más cercanos.

Ante las festividades de fin de año, el ministerio insta a mantener el lavado de manos y usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios. Quienes retornen de Europa o Estados Unidos deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje. El Minsa monitorea permanentemente la situación internacional y mantiene coordinación continua con la Organización Panamericana de la Salud.