Ministro Martínez inaugura oficina de Sunarp en Lurín para acercar los servicios a más de 100 mil ciudadanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, inauguró la Oficina Receptora de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) en Lurín para acercar los servicios a cerca de 115 mil ciudadanos de este distrito capitalino.

Acompañado del superintendente de Sunarp, Manuel Montes Boza, el titular del sector Justicia resaltó que esta oficina refleja el compromiso institucional con la descentralización efectiva y el acceso oportuno a los servicios registrales.

“La apertura de esta oficina es parte de una política que busca acercar el Estado a la ciudadanía, que elimina las barreras facilitando la vida diaria de las personas y que entiende que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad”, destacó el ministro.

Esta nueva oficina, ubicada en Jr. Bolívar n°267, brinda el servicio de publicidad registral (copias simples, copias certificadas y búsquedas). Asimismo, se entregarán constancias de inscripción, se certificarán documentos solicitados y se expedirán certificados de acuerdo al reglamento.

También cuenta con los servicios de orientación a los usuarios en los trámites registrales; atención a las solicitudes de atención de los servicios de visualización de partidas, títulos archivados y títulos en trámites; se efectuarán las liquidaciones y recibirán los pagos que por concepto de tasas registrales efectúen los usuarios, incluyendo los de mayor derecho; entre otros.

Asimismo, este establecimiento posee una sala interactiva “Clic Sunarp”, que permitirá al ciudadano acceder sin costo alguno a los servicios en línea de la Sunarp como Conoce Aquí, Alerta Registral, Síguelo, Consulta Vehicular y de Propiedad, entre otros.

Los usuarios que acudan a esta oficina también podrán solicitar la publicidad registral de cualquier lugar del país como búsquedas, copias simples de tomos, fichas y/o partidas electrónicas, y visualización de tomos, fichas y/o partidas electrónicas, gracias a la interconexión que hay entre las oficinas a nivel nacional.