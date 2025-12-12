Ministra Lesly Shica reafirma compromiso de Perú con el desarrollo con inclusión en el Gabinete Binacional Perú-Ecuador

La integración entre Perú y Ecuador no es solo un acuerdo político, es también una herramienta concreta para transformar vidas. Así lo manifestó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, durante su participación en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, celebrado hoy en Quito.

En su exposición, Shica Seguil destacó la importancia de este tipo de reuniones como motor de paz, integración y desarrollo con inclusión para ambos países.

“Deseo resaltar la relevancia de las acciones conjuntas que estamos impulsando para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, especialmente de aquellas que viven en frontera y en situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Una de estas iniciativas fue la suscripción, en el Encuentro Presidencial de 2024 en Lima, del Convenio Interinstitucional entre los ministerios de Trabajo de ambos países, lo que ha permitido una intensa labor técnica orientada a promover el empleo joven e inclusivo, prevenir el trabajo infantil y combatir la discriminación y la violencia laboral, entre otras.

“El Perú ha compartido con Ecuador avances clave como la Política Nacional de Empleo Decente y el Programa Nacional Jóvenes Productivos. Este intercambio de experiencias contribuye directamente a ampliar las oportunidades laborales para miles de jóvenes en nuestras zonas de integración”, expresó.

Otro logro importante es el avance hacia la primera red binacional de interconexión digital en telemedicina en la cuenca del río Napo, contemplado en el Plan de Acción de Lima 2024, y la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, materializada en el trabajo conjunto entre Concytec y su contraparte ecuatoriana.

“Sigamos construyendo juntos un futuro más inclusivo, más solidario y más próspero para nuestras naciones”, puntualizó.

Como parte de su agenda de trabajo, la ministra Lesly Shica se reunió hoy con las ministras ecuatorianas de Gobierno, Nataly Morillo, y de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, con quienes dialogó sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de inclusión social, protección de poblaciones vulnerables y generación de oportunidades.

Previamente, el jueves 11 de diciembre, Shica sostuvo un encuentro con Tatiana Villegas, representante de la Unesco en Ecuador, quien respaldó las acciones del Midis para fortalecer las capacidades juveniles. “Invertimos en el presente para construir el futuro y garantizar el desarrollo de nuestros jóvenes. Y no olvidamos nuestra primera infancia”, señaló la ministra.