Ministerio Público investiga a policías de la División de Robos de la Dirincri por pedir 30 mil soles a detenidos en flagrancia

Ministerio Público investiga a policías de la División de Robos de la...

El Ministerio Público investiga a tres efectivos policiales de la División de Robos de la Dirincri de la avenida España, acusados presuntamente de haber solicitado 30 mil soles a unas personas que fueron intervenidas en flagrancia delictiva, en el distrito de San Miguel.

La Fiscalía Anticorrupción, realiza diligencias tras el allanamiento y detención preliminar de tres suboficiales y un teniente de la Policía Nacional del Perú, además de un civil, investigados por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Los policías intervenidos pertenecen a la División de Investigación de Robos (Divinrob), unidad adscrita a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, quienes habrían solicitado 30 mil soles a cambio de no detener a personas halladas en flagrancia delictiva.

Las diligencias están a cargo de la fiscal provincial Norah Córdova Alcántara y el fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima del Segundo Despacho, con el apoyo operativo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

De acuerdo a las investigaciones, la civil habría prestado su cuenta bancaria a fin que las personas detenidas hagan la transferencia del dinero solicitado por los policías. Los detenidos habían depositado como adelanto 15 mil soles.