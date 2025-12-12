Migraciones, PNP y el Ejército ejecutaron operativos de fiscalización migratoria en línea de frontera en Tumbes

⦁ Superintendente Alberto Balladares lideró estas acciones junto al general PNP Luis Enrique Pacheco y el Batallón del Cuartel de Zarumilla.

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, junto con el jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP Luis Enrique Pacheco Cornejo, y miembros del Batallón del Cuartel de Zarumilla del Ejército del Perú lideraron operativos de verificación y fiscalización en diversos puntos de Tumbes.

Las acciones, que se realizaron con la finalidad de fortalecer la seguridad migratoria y contribuir con el orden interno del país, se ejecutaron en el Canal Internacional y Aguas Verdes, donde se recorrió 4 kilómetros de la línea de frontera entre Perú y Ecuador. El objetivo es erradicar los pasos no autorizados para frenar la migración irregular.

Además, se llevó a cabo un operativo en bares y cantinas del distrito de Aguas Verdes logrando detectar la presencia de extranjeros en condición migratoria irregular, por lo que fueron puestos a disposición de la PNP para las acciones pertinentes de acuerdo a la norma migratoria.

En Tumbes, Migraciones cuenta con el Centro Binacional de Atención en Frontera Tumbes (Cebaf). Asimismo, con la PNP tiene un puesto en el Puente Internacional y realizan constantes operativos de verificación y fiscalización migratoria.