Mi mejor enemiga: la nueva película que estrena a Saskia Bernaola como directora y trae de regreso a Nataniel Sánchez a la escena nacional

Escápate al cine este verano con una historia de la divertida Saskia Bernaola y un elenco que te hará disfrutar de principio a fin.

La nueva pelicula ‘Mi Mejor Enemiga’, llega a las salas de cine con un atractivo elenco, como el retorno a nuestro país de la muy querida Nataniel Sánchez; así como de Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda, Patricia Portocarrero y, por primera vez en la pantalla grande, los geniales Karina y Timoteo, entre otros.

‘Mi Mejor Enemiga’ nos presentará a Valeria y a su ex mejor amiga, de quien lleva 25 años distanciada. Todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio deciden revivir el viaje de promoción. La cita sacará a luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, donde el ingrediente principal serán hartos enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin.

La cinta marca el debut en la dirección de Saskia Bernaola, una de las comediantes más queridas del país, con más de 30 años haciendo reir a los peruanos, quien en esta oportunidad se lucirá detrás de cámaras, dirigiendo, además, a sus entrañables compañeras Katia Palma y Patricia Portocarrero, lo cual asegura una historia plagada de diversión y mucho humor.

Además, la banda sonora es una lista de temas que son parte del setlist de cualquier reunión donde la diversión y alegría están aseguradas, como: ‘Tiburón’ de Proyecto Uno, ‘Bomba’ de Azul Azul, ‘Mis ojos lloran por ti’ de Big Boy, ‘La guitarra’ de Los Auténticos Decadentes, entre otros hits infaltables de artistas como Ruth Karina, Afrodisiaco y más.

‘Mi Mejor Enemiga’, en salas desde el 5 de febrero, llega en la estación más esperada del año. Playa, sol, amigos, diversión y muchas ganas de reír. Escápate al cine este verano.