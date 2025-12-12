Más de 200 postores inscritos en el proceso de compra del PAE

 De ellos, 108 ya han sido declarados aptos, lo que confirma la confianza que genera esta convocatoria entre los empresarios.

A tan solo tres días de cerrar la etapa de registro, el proceso de compra del Programa de Alimentación Escolar (PAE) marca un hito: más de 200 postores se han inscrito para participar. De este total, 108 han sido evaluados y declarados aptos, mientras la revisión de los restantes continúa de manera rigurosa.

Este avance refleja el compromiso del sector por garantizar la dignidad, la calidad y la inocuidad de los alimentos destinados a nuestros niños, principios que han guiado este proceso desde el inicio, así como la confianza que despierta en diversas empresas esta convocatoria, manifestó Fidel Pintado Pasapera, viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“La invitación sigue abierta: las empresas interesadas aún tienen tres días para registrarse y sumarse a este esfuerzo por mejorar la alimentación escolar en todo el país”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede del Midis.

Por su parte, Saby Mauricio, directora ejecutiva del PAE, reiteró que el proceso de compras establece estándares estrictos para garantizar que los alimentos destinados a nuestros niños sean seguros, nutritivos y de calidad.

Indicó que cada empresa interesada en participar debe cumplir con fichas técnicas validadas por Perú Compras, asegurando que los productos no contengan sustituciones ni ingredientes que comprometan la salud. “Que no te pongan tiza en lugar de harina de trigo”, señaló.

Asimismo, insistió en que se han establecido controles y filtros rigurosos que impiden el registro de proveedores que hayan puesto en riesgo la salud de los escolares o que estén vinculados con actos de corrupción.

Enfatizó que el PAE garantiza el abastecimiento de alimentos adecuados que cumplen con los nutrientes y micronutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los escolares. Cada producto está diseñado bajo estrictos estándares técnicos para asegurar su calidad e inocuidad, evitando cualquier riesgo para la salud.

Destacó que el rol de la industria alimentaria es clave. Para ello se trabaja con la Sociedad Nacional de Industrias y, en las acciones de control, con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la OECE, Digesa y Perú Compras.