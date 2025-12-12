Lucciana Pérez se metió a semifinales del W15 Lima al vencer a Najah Dawson de Jamaica

Nuestro crédito del tenis Lucciana Pérez, sigue avanzando en el W15 de Lima. La raqueta peruana venció sin mayores inconvenientes a la jamaiquina Najah Dawson para meterse entre las cuatro mejores del torneo limeño.

Pérez se impuso por 2 sets a 0, con parciales de 6-1 y 6-3 a la jugadora centroamericana para conseguir su clasificación a siguiente ronda para buscar el pase a la gran final. Desde un inicio impuso su mejor juego, no dándole chance a su rival, para intentar recuperarse, siendo dominada en ambos sets.

Ahora, la peruana enfrentará a la italiana Martina Colmegna, cuarta mejor clasificada, que logró su boleto por walkover por el retiro de la estadounidense Aoife Kuo. El partido de semifinales está programado para mañana sábado 13 en horas de la mañana en la filial San Antonio de Regatas Lima.