Lambayeque: inician distribución de más de 13 mil kits escolares elaborados por MYPE peruanas

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Programa Nacional Compras a MYPErú, inició hoy la distribución de kits escolares en la región Lambayeque, dando continuidad al despliegue nacional iniciado en la región Cusco. Esta acción responde a la demanda del Ministerio de Educación (MINEDU), entidad que adquirió los bienes que conforman el kit escolar —buzos escolares, cuadernos y mochilas— a micro y pequeñas empresas peruanas, fortaleciendo la producción nacional y el empleo formal.

La jornada de entrega fue liderada por el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, desde la Institución Educativa Jorge Chávez, ubicada en el distrito de Salas, una de las zonas rurales de mayor necesidad en el norte del país.

Durante la ceremonia, el viceministro destacó que esta distribución es el resultado de una articulación efectiva entre el Estado y las MYPE, que permite atender las necesidades educativas de miles de estudiantes, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo productivo nacional. “Cuando el Estado orienta su demanda hacia nuestras micro y pequeñas empresas, no solo garantizamos bienes de calidad para los escolares, sino que también generamos empleo, fortalecemos capacidades productivas y dinamizamos las economías regionales”, señaló.

En Lambayeque, un total de 226 instituciones educativas públicas serán beneficiadas con la entrega de 13 813 kits escolares, gracias a una inversión de S/3.2 millones, destinada principalmente a estudiantes de los quintiles 1 y 2 de pobreza.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha requerido, a través del Programa Nacional Compras a MYPErú, la adquisición de kits escolares que beneficiarán a más de un millón de estudiantes de 18 336 instituciones educativas públicas en todo el país, reafirmando el compromiso del Gobierno con el acceso equitativo a servicios educativos esenciales.

Los bienes entregados han sido elaborados íntegramente por productores nacionales, a través de 2217 MYPE, impulsando los sectores productivos de textil–confecciones, madera–papel y cuero–calzado.

De esta manera, el Programa Nacional Compras a MYPErú se consolida como un instrumento estratégico de política pública, movilizando a la fecha más de S/480 millones en compras públicas dirigidas a las MYPE, promoviendo empleo formal y fortaleciendo la industria nacional en todas las regiones del país.

Con estas acciones, PRODUCE reafirma su compromiso de seguir articulando la demanda del Estado con la oferta productiva de las MYPE, impulsando el desarrollo descentralizado, la inclusión productiva y la generación de oportunidades para miles de familias peruanas, convencidos de que el país avanza cuando la producción nacional es protagonista de su transformación.