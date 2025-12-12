Jerí llega a Ecuador para XVI Gabinete Binacional con agenda de seguridad y desarrollo fronterizo

Jerí se reúne con Daniel Noboa para abordar seguridad, minería ilegal y contaminación transfronteriza en el marco del XVI Gabinete Binacional

El presidente José Jerí Oré llegó esta madrugada a Quito para participar en la XVI Reunión del Gabinete Binacional Perú-Ecuador y sostener un encuentro con su homólogo Daniel Noboa Azin. Esta visita marca el primer viaje oficial al exterior del mandatario peruano desde que asumió el cargo el 10 de octubre pasado. La agenda bilateral contempla acuerdos en materia de seguridad y defensa, lucha contra la minería ilegal y atención a la contaminación de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes.

Agenda en la capital ecuatoriana

El jefe de Estado ingresó en horas de la madrugada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Allí recibió los honores correspondientes junto a su comitiva oficial. La agenda incluye la entrega de una ofrenda floral en honor a los próceres ecuatorianos, acto en el que se entonarán los himnos nacionales de ambos países.

Jerí tiene prevista una reunión con Noboa en el Palacio Presidencial de Carondelet. Ambos mandatarios conversarán sobre cooperación en materia de seguridad y defensa, la lucha contra la minería ilegal y la contaminación de la cuenca Puyango-Tumbes.

Mesas de trabajo binacionales

Los presidentes liderarán el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros. Este espacio incluirá mesas de trabajo sobre asuntos sociales, culturales y de cooperación. También se abordarán temas productivos, comerciales, de inversión, turismo, ambientales, energéticos y mineros.

Las mesas también tratarán asuntos fronterizos, de infraestructura, conectividad, derechos de las personas, seguridad integral y defensa. Con este encuentro, Jerí reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral con Ecuador, país con el que Perú comparte importantes desafíos en materia de seguridad.

Relación estratégica

Han pasado 27 años desde la suscripción del Acuerdo de Paz de Brasilia de 1998. Desde entonces, Perú y Ecuador han consolidado un diálogo político al más alto nivel que ha permitido fortalecer un vínculo estratégico y afianzar una agenda orientada al desarrollo de las poblaciones de ambos países, especialmente en la zona de frontera.

El Congreso autorizó a Jerí el 3 de diciembre para salir del territorio nacional únicamente el 12 de diciembre. El mandatario deberá retornar al país antes de que termine el día.