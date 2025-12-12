INPE entregó a la Interpol Lima al interno Jossimar Cabrera Cornejo para su extradición a los Estados Unidos

A las 05:30 a. m., personal del Instituto Nacional Penitenciario bajo estrictas medidas de seguridad, puso a disposición de las autoridades de INTERPOL Lima al interno Jossimar Cabrera Cornejo, quien se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, para ser extraditado a Estados Unidos, tras ser acusado presuntamente por asesinar a su esposa Sheyla Gutiérrez Rosillo en California.

La extradición del ciudadano peruano fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y autorizada por el Gobierno peruano.

Como se recuerda, el pasado 16 de agosto hallaron los restos de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, luego de haber sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el 9 de agosto del mismo año.

La madre Helga Rosillo, denunció que su hija a través de una videollamada le anunció que se iba a separar de su esposo Josimar Cabrera Cornejo y lo denunciaría por violencia familiar y maltrato.

Posteriormente a la desaparición de la Sheyla, Josimar llega al Perú con sus tres hijos y aseguró no saber nada de su esposa. Días después las cámaras de seguridad captaron al esposo de la peruana desaparecida en EE. UU., caminando alterado y horas más tarde arrastrando un bulto tapado en bolsas. En esa fecha las autoridades norteamericana ordenaron la captura a nivel internacional de Josimar Cabrera.

Posteriormente, el 27 de agosto, tras semanas escondido de estar en la clandestinidad, Josimar Cabrera se entregó a la Interpol Lima acompañado de su abogado. El Poder Judicial ordenó su detención preventiva el 4 de diciembre y luego aprobó su extradición.