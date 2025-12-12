Fiscalía Superior obtiene cadena perpetua para dos sujetos por robo y muerte en agravio de trabajadora de la Sunat

En segunda instancia, el Ministerio Público de Lima Este, logró que se condene a la máxima pena de cadena perpetua contra los delincuentes que asaltaron y causaron la muerte de la trabajadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Rosa Elena Farfán Soberón, en abril del 2023.

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Este logró que se revoque la sentencia de 10 años de pena privativa de la libertad y se dicte cadena perpetua para dos sujetos por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Rosa Elena Farfán Soberón.

Se trata de Alexis David Ramírez Ramírez (coautor) y Axel Rodrigo Limay Chávez (cómplice primario), quienes deberán pagar de forma solidaria 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la víctima. Ambos se encuentan internados en el establecimiento penitenciario de Ancón 1.

Por este caso, ya se obtuvo previamente una condena de cadena perpetua para Jeffry Purilla, coautor del delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Rosa Farfán.

Como se recuerda, la víctima fue asaltada por el taxista el 28 de abril de 2023 al salir de una clínica en el distrito de Santiago de Surco. Con la complicidad del conductor, dos sujetos subieron al vehículo en el que ella había solicitado el servicio de taxi, y le sustrajeron con violencia sus tarjetas bancarias, su teléfono celular y 9,280.00 en efectivo. Producto de los golpes que recibió durante el asalto, la mujer falleció.

En primera instancia, el Poder Judicial había absuelto a Alexis Ramírez y Axel Limay por el delito de robo agravado con subsecuente muerte. Sin embargo, en audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Javier Mendoza Alca sustentó que los elementos del caso y medios de prueba actuados acreditaban una participación directa en la ejecución del delito.

Además, los recursos impugnatorios presentados por el representante del Ministerio Público permitieron, que se confirme las sanciones adicionales vinculadas al delito de banda criminal, manteniéndose el pago de la reparación civil y la multa correspondiente, conforme a lo resuelto en la sentencia de primera instancia.

La sentencia inicial fue obtenida por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita (Segundo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Nelly Rivera Martel, cuya investigación permitió sostener sólidamente el caso hasta su revisión en segunda instancia.