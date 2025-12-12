Extraditan hoy a presunto feminicida de Sheyla Gutiérrez hacia Estados Unidos

Jossimar Cabrera enfrentará juicio en California por el asesinato de Sheyla Gutiérrez, cuatro meses después del crimen que conmocionó al país

Jossimar Cabrera, expareja de Sheyla Gutiérrez y señalado como el principal responsable de su asesinato, será extraditado este viernes 12 de diciembre a California, Estados Unidos, donde enfrentará un juicio por el crimen. La extradición se concreta cuatro meses después de que las cámaras de seguridad registraran al acusado trasladando un voluminoso bulto en el condominio donde vivía con la víctima. La familia de Gutiérrez mantiene la esperanza de conseguir justicia por el feminicidio de la joven madre de dos menores.

Cuatro meses de búsqueda de justicia

La familia de Sheyla Gutiérrez ha esperado este momento desde que se conoció el crimen. Jorge Gutiérrez, padre de la víctima, manifestó las esperanzas que él y su familia tienen para lograr que el responsable sea condenado. Los tres hijos que Cabrera y Gutiérrez tuvieron juntos permanecen bajo la tutela de la abuela materna desde que se conoció el asesinato.

Las cámaras de seguridad fueron clave para el hallazgo del cuerpo. Las imágenes captaron a Cabrera moviendo un bulto sospechoso del condominio. Las sábanas que utilizó para envolver el cuerpo eran aparentemente iguales a las que se usaron aquel día, según reveló la investigación.

Historia de violencia que cruzó fronteras

La pareja enfrentó episodios de violencia cuando vivía en Lima. La situación motivó su salida del país con la esperanza de dejar atrás los conflictos. Sin embargo, el traslado a Estados Unidos no mejoró las cosas. La madre de Sheyla recordó una conversación que tuvo con ambos: «Yo conversé con los dos, les dije que él tenía que estar tranquilo. Le digo: ‘Josimar, tienes que estar tranquilo, si amas a mi hija, tienes que cambiar'».

Después de cortar la relación, Sheyla Gutiérrez desapareció. Una semana más tarde, Cabrera regresó al Perú con los tres hijos. La familia señaló al exconviviente como el principal sospechoso desde el primer momento. El caso ha generado conmoción en el país durante meses y refleja un patrón de violencia que no cesó ni siquiera después de cambiar de país.