Español Javier Rabanal con la primera opción de ser el entrenador de Universitario

¿Reemplazo definido? Universitario de Deportes habría encontrado al reemplazo del uruguayo Jorge Fossati, y el nombre escogido es del español Javier Rabanal, quien esta temporada campeonó con el Independiente del Valle de Ecuador. Noticias llegadas desde el vecino país, aseguran que ya habría dado el sí a la directiva crema, que por ahora no ha dado por hecho este vínculo en sus redes sociales.

“Javier Rabanal no seguirá siendo el entrenador de Independiente del Valle, a pesar de haber sido campeón de la Liga PRO de Ecuador. El entrenador seguirá su carrera en el Perú”, señaló en sus redes el periodista José Alberto Molestina.

El acuerdo sería por dos años de contrato, y con una clausula de mejoras si logra el Tetracampeonato en el 2026. Rabanal de 46 años, es un entrenador especialista de formativas, salido de Países Bajos de las canteras del Willem II (jefe de metodología y técnico de menores) y el PSV Eindhoven (asistente técnico de Ruud Van Nistelrooy y de Fred Rutten).

Fue quien revolucionó a Independiente del Valle elenco de Ecuador, al cual lo volvió un club exportador de talento, hasta dejarlo campeón 2025 de la Liga Pro. El entrenador español se pondrá el buzo del cuadro crema, luego de llegar a un acuerdo para su salida de IDV, pagando su cláusula de rescisión, ya que tenía un año más de contrato. Incluso anuncian que el argentino Emiliano Papa será su reemplazante.

En total, Rabanal estuvo en Independiente del Valle en 55 partidos y tuvo un saldo de 29 partidos, 17 empates y 9 derrotas. Se espera la confirmación del club crema de esta opción.